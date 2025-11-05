Les actions européennes du secteur des puces sont affectées par un recul plus important de l'industrie technologique

5 novembre - ** Les valeurs européennes des semi-conducteurs et des puces chutent mercredi, entraînées dans la chute des valeurs technologiques aux Etats-Unis et en Asie, en raison de craintes liées à des valorisations excessives

** L'indice technologique STOXX Europe .SX8P est en baisse de 0,9%, enregistrant la plus forte baisse parmi les autres indices du STOXX 600 .STOXX .

** Halloween est peut-être passé, mais les marchés sont effrayés par les craintes liées aux valorisations des actions IA", déclare Emma Wall, stratégiste en chef chez Hargreaves Lansdown

** Une baisse des actions du fabricant de puces américain AMD AMD.O pèse également sur le marché

** ASML ASML.AS , ASMI ASMI.AS , BESI.AS , Siltronic

WAFGn.DE , X-Fab XFAB.PA glissent entre 2% et 3%

** Melexis MLXS.BR et Soitec SOIT.PA sont tous deux en baisse d'environ 1%