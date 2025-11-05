 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 046,71
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions européennes du secteur des puces sont affectées par un recul plus important de l'industrie technologique
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 10:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les valeurs européennes des semi-conducteurs et des puces chutent mercredi, entraînées dans la chute des valeurs technologiques aux Etats-Unis et en Asie, en raison de craintes liées à des valorisations excessives

** L'indice technologique STOXX Europe .SX8P est en baisse de 0,9%, enregistrant la plus forte baisse parmi les autres indices du STOXX 600 .STOXX .

** Halloween est peut-être passé, mais les marchés sont effrayés par les craintes liées aux valorisations des actions IA", déclare Emma Wall, stratégiste en chef chez Hargreaves Lansdown

** Une baisse des actions du fabricant de puces américain AMD AMD.O pèse également sur le marché

** ASML ASML.AS , ASMI ASMI.AS , BESI.AS , Siltronic

WAFGn.DE , X-Fab XFAB.PA glissent entre 2% et 3%

** Melexis MLXS.BR et Soitec SOIT.PA sont tous deux en baisse d'environ 1%

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
250,0500 USD NASDAQ -3,70%
ASM INT
547,0000 EUR Euronext Amsterdam -2,32%
ASML HLDG
900,6000 EUR Euronext Amsterdam -1,90%
BESI
138,4500 EUR Euronext Amsterdam -2,88%
MELEXIS
59,2000 EUR Euronext Bruxelles -2,31%
SILTRONIC
50,100 EUR XETRA -2,05%
SOITEC
37,8500 EUR Euronext Paris -1,97%
STOXX Europe 600
568,79 Pts DJ STOXX -0,31%
STOXX Europe 600 Technology
858,26 Pts DJ STOXX -0,93%
X-FAB SILICON
4,7700 EUR Euronext Paris -2,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank