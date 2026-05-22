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Les actions européennes clôturent à leur plus haut niveau depuis plus d'un mois, portées par le secteur technologique
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire en sept semaines; les valeurs technologiques bondissent

* Le président français Macron va annoncer son soutien à l'informatique quantique et aux puces électroniques de pointe

* Puig s'effondre après l'échec des négociations de fusion avec Estée Lauder

* Julius Baer recule en raison d'afflux de nouveaux capitaux décevants

(Mises à jour après la clôture des marchés) par Twesha Dikshit et Johann M Cherian

Les actions européennes ont clôturé vendredi à leur plus haut niveau depuis plus d'un mois, emmenées par les valeurs technologiques, alors que l'appétit pour le risque s'est renforcé grâce aux espoirs d'un accord imminent pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,73 % à 625,12 points, enregistrant sa plus forte progression hebdomadaire en sept semaines.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que des progrès avaient été réalisés en vue d'un accord avec Téhéran, mais qu'il restait encore du travail à accomplir. Il s'agit du dernier rebondissement dans l'impasse entre les États-Unis et l'Iran qui perdure depuis que Washington a suspendu ses bombardements dans le cadre d'un fragile cessez-le-feu début avril.

Les principaux désaccords entre Téhéran et Washington portent sur les stocks d'uranium de l'Iran etles contrôles du détroit d'Ormuz. Reflétant l'incertitude générale, les prix du brut ont augmenté de 1 % pour atteindre 103 dollars le baril.

Les analystes s'attendent à ce qu' un accord prévoyant l'ouverture de cette voie navigable stratégique relance les actions européennes, qui ont pris du retard par rapport à leurs homologues, compte tenu de la dépendance de la région vis-à-vis des importations de pétrole, devenues coûteuses depuis la guerre.

"Nous sommes neutres vis-à-vis des actions européennes et de la zone euro, compte tenu de leur sensibilité à la hausse des coûts énergétiques, tandis que nous portons un regard plus favorable sur le marché suisse, plus défensif, et sur le secteur européen de la santé", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

L'optimisme lié à l'IA, qui a propulsé les indices mondiaux à des niveaux records, a également contribué à la hausse de près de 3,2 % de l'indice technologique européen .SX8P . Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O a présenté des prévisions optimistes en début de semaine, laissant entrevoir une forte demande en infrastructures technologiques.

Parmi les valeurs européennes du secteur des puces électroniques, Infineon IFXGn.DE a gagné près de 8 %, STMicroelectronics STMMI.MI a progressé de 5,2 % et ASML

ASML.AS a augmenté de 4,7 %.

Le secteur a également été soutenu par les déclarations du président français Emmanuel Macron, selon lesquelles le gouvernement investira 1 milliard d'euros supplémentaires (1,16 milliard de dollars) dans sa stratégie quantique et 550 millions d'euros pour soutenir le secteur de la microélectronique.

Parmi les valeurs en baisse, Puig PUIGb.MC a chuté de 13,4 % après que le parfumeur espagnol a mis fin aux discussions de fusion avec le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N .

Julius Baer BAER.S a chuté de 6,9 % après que les entrées nettes de nouveaux capitaux de la banque suisse se sont révélées inférieures aux attentes.

Du côté des données, le moral des consommateurs allemands s'est redressé à l'approche du mois de juin, tandis qu'un autre indicateur a confirmé que l'économie avait progressé de 0,3 % au premier trimestre 2026. L'indice allemand DAX .GDAXI a mené la hausse parmi les indices régionaux avec une progression de 1,1 %.

Toutefois, d'autres rapports suggèrent que les pressions sur les prix s'intensifient. Le commissaire européen à l'économie, Valdis Dombrovskis, est le dernier responsable en date à avoir déclaré que la Banque centrale européenne devrait réagir à la hausse de l'inflation.

Les marchés monétaires anticipent au moins deux hausses des taux d'intérêt de la BCE avant la fin de l'année.

Parmi lesautres entreprises, Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a annoncé un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux prévisions . Les actions ont connu une forte volatilité et ont clôturé en légère baisse.

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JULIUS BAER GRP
63,380 CHF Swiss EBS Stocks -6,93%
NVIDIA
216,9800 USD NASDAQ -1,15%
PUIG BRANDS B
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155,750 CHF Swiss EBS Stocks -0,57%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/05/2026 à 18:30:13.

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