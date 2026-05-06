Les actions et les obligations remontent après qu'Axios a annoncé que les États-Unis et l'Iran étaient sur le point de conclure un accord

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Les actions et les obligations ont bondi et le dollar américain a reculé mercredi, après qu’un article d’Axios a indiqué que les États-Unis et l’Iran étaient sur le point de conclure un accord d’une page visant à mettre fin au conflit, ce qui a fait chuter le prix du pétrole.

L'indice européen STOXX 600 a bondi et a clôturé en hausse de 2,2% sur la journée, les valeurs exposées aux secteurs de l'énergie et de l'économie, telles que les banques et les sociétés minières, étant en tête, tandis que les valeurs pétrolières et gazières ont reculé. .STOXX .SXAP .SXEP

SX7P Les États-Unis attendent une réponse de l'Iran sur plusieurs points clés dans les 48 prochaines heures, selon l'article , qui précise que rien n'a encore été convenu mais que les parties n'ont jamais été aussi proches d'un accord depuis le début de la guerre.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Les obligations ont également rebondi, faisant baisser les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans de référence de 6 points de base, à 4,35%. US10YT=RR

Les obligations européennes, qui ont davantage souffert ces dernières semaines, ont surperformé. Les rendements allemands à 10 ans ont baissé de 7,5 points de base à 2,99% et les rendements à deux ans, sensibles aux taux, ont chuté de 10 points de base à 2,658%, les marchés ayant revu à la baisse leurs anticipations concernant l'ampleur des hausses de taux attendues de la Banque centrale européenne cette année.

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Les rendements britanniques et italiens ont chuté plus fortement, reculant respectivement de 10 pb et 12,5 pb sur la journée.

Le dollar a également reculé, l'euro et la livre sterling progressant tous deux de 0,6% à 1,1762 $ et 1,3618 $. EUR=

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