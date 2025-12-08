Les actions et les obligations espèrent prudemment que la Fed tiendra ses promesses

Le Nikkei reste stable, les contrats à terme de Wall St sont en légère hausse

Les actions chinoises progressent, les exportations de novembre dépassant les prévisions

La Fed devrait procéder à une réduction de ses taux d'intérêt mercredi

Les taux devraient rester inchangés au Canada, en Suisse et en Australie

Les marchés d'actions et d'obligations ont fait preuve d'un optimisme prudent lundi en pensant que la Réserve fédérale procéderait à une baisse des taux d'intérêt indispensable cette semaine, bien que la réunion s'annonce comme l'une des plus houleuses de ces dernières années.

Les contrats à terme impliquent environ 86 % de chances d'une réduction d'un quart de point du taux des fonds de 3,75 % à 4,0 %, de sorte qu'un maintien des taux constituerait un choc sismique. Un sondage Reuters réalisé auprès de 108 analystes a révélé que seuls 19 d'entre eux ne prévoyaient aucun changement et que les autres préconisaient une réduction.

"Nous nous attendons à ce qu'il y ait au moins deux dissidences en faveur d'une absence d'action et que seule une faible majorité des 19 participants à la Fed indique dans leurs points mis à jour qu'une réduction en décembre était appropriée", a écrit Michael Feroli, responsable de l'économie américaine chez JPMorgan, dans une note.

Le Comité fédéral de l'open market n'a pas connu trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990.

Michael Feroli pense également que la Fed réduira ses taux en janvier pour se prémunir contre un affaiblissement durable du marché du travail, avant de marquer une longue pause dans sa politique. Les marchés ne voient actuellement que 24 % de chances d'un mouvement en janvier et un nouvel assouplissement n'est pas entièrement tarifé avant juillet. 0#USDIRPR

Les banques centrales du Canada , de la Suisse et de l'Australie se réunissent également cette semaine et toutes sont prêtes à rester stables. La Banque nationale suisse pourrait souhaiter un nouvel assouplissement pour compenser la force de son franc, mais elle est déjà à 0 % et hésite à devenir négative.

Une série de données économiques positives a conduit les marchés à abandonner tout espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Reserve Bank of Australia et même à tabler sur une hausse des taux pour la fin de l'année 2026.

L'espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Fed a contribué à soutenir les actions ces dernières semaines, et les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 étaient tous deux en hausse de 0,2 % dans les échanges asiatiques.

Cette semaine, les bénéfices d'Oracle ORCL.N et de Broadcom AVGO.OQ mettront à l'épreuve l'appétit pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, tandis que Costco

COST.OQ donnera des indications sur la demande des consommateurs.

LES OBLIGATIONS DÉPENDENT BEAUCOUP DES ORIENTATIONS DE LA FED

En Asie, le Nikkei .N225 est resté stable, après avoir enregistré un modeste gain de 0,5 % la semaine dernière. Les actions sud-coréennes .KS11 ont augmenté de 0,8%, après avoir bondi de 4,4% la semaine dernière suite à la confirmation d'une baisse des droits de douane américains sur ses exportations.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS s'est raffermi de 0,1%.

Les valeurs sûres chinoises .CSI300 ont gagné 1,0%, les données montrant que les exportations du pays ont augmenté de 5,9% en novembre, dépassant les prévisions de 3,8% et restant résistantes face aux droits de douane américains. Les importations ont légèrement manqué avec une augmentation de 1,9%, suggérant que la demande intérieure est restée faible dans l'ensemble.

Le conflit diplomatique entre Pékin et Tokyo s'est aggravé lorsqu'un groupe d'attaque de porte-avions chinois a lancé d'intenses opérations aériennes près du Japon au cours du week-end. Ailleurs dans la région, la Thaïlande a lancé des frappes aériennes le long de sa frontière contestée avec le Cambodge.

En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et FTSE FFIc1 ont légèrement baissé de 0,1%, tandis que les contrats à terme DAX FDXc1 ont peu varié.

Sur les marchés obligataires, les bons du Trésor à plus long terme ont été sous pression étant donné le risque d'une orientation hawkish de la part de la Fed, même si elle se met d'accord sur une réduction cette semaine.

Les attaques du président Donald Trump contre l'indépendance de la Fed pourraient également conduire à des taux trop bas et alimenter l'inflation à long terme.

Lundi, les rendements à 10 ans US10YT-TWEB étaient stables à 4,142 %, après avoir augmenté de 9 points de base la semaine dernière.

La hausse des rendements a permis au dollar de se stabiliser après deux semaines de baisse, bien que son indice soit maintenant en baisse de 0,1 % à 98,876 =USD .

Le dollar a reculé de 0,2% face au yen pour atteindre 154,99

JPY=EBS , les marchés étant de plus en plus convaincus que la Banque du Japon relèvera ses taux lors d'une réunion de politique monétaire la semaine prochaine.

L'euro s'est légèrement raffermi à 1,1654 EUR=EBS , tout près de son récent plus haut de sept semaines de 1,1682 $.

Les matières premières ont été généralement soutenues par les paris sur une plus grande stimulation de la politique américaine, avec le cuivre atteignant des sommets historiques grâce à un mélange de préoccupations de l'offre et de la demande de l'investissement dans l'infrastructure liée à l'IA. MET/L

L'or s'est maintenu à 4 210 $ l'once XAU= , après avoir atteint 4 259 $ vendredi, tandis que l'argent XAG= était juste à côté d'un pic historique. GOL/

Les prix du pétrole ont également été soutenus par la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt, combinée à l'incertitude géopolitique qui pourrait limiter les approvisionnements de la Russie et du Venezuela. O/R

Le Brent LCOc1 a augmenté de 0,1% à 63,84 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 0,2% à 60,17 dollars le baril.