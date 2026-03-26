Les actions et les obligations dérapent alors que la crise iranienne ravive la flambée des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se méfient de l'examen de la proposition américaine par l'Iran

* Les actions et l'or reculent tandis que le pétrole progresse

* Les marchés s'inquiètent des chocs sur les prix de l'énergie

(Mise à jour après l'ouverture des marchés à Wall Street) par Marc Jones et Ankur Banerjee

Les marchésboursierset obligataires ont chuté jeudi alors que le pétrole a bondi de plus de 5 %, le refus de l'Iran de discuter avec les États-Unis renforçant les doutes quant à la perspective d'un cessez-le-feu rapide dans la guerre qui dure depuis près d'un mois au Moyen-Orient .

Des signaux contradictoires sur l'étendue des contacts, ainsi que des rapports sur l'envoi de milliers de soldats américains dans la région, ont mis fin à un rebond de trois jours des actions mondiales et ont relancé la vente sur les marchés de la dette mondiale.

Après les chutes en Asie - où les Philippines ont tenu une réunion imprévue de la banque centrale en raison de l'agitation - les actions européennes .STOXX et les prix des obligations d'État ont chuté alors que le chef de la banque centrale allemande a déclaré qu'une augmentation des taux de la BCE le mois prochain était "une option" et que la Norvège a déclaré qu'elle était maintenant susceptible d'augmenter les taux cette année également.

L'avertissement du président américain Donald Trump à l'Iran de "prendre au sérieux" un cessez-le-feu a faitbondir les prix du pétroleet du gaz naturel européen de plus de 5,5 % et 4 % respectivement .

Le Brent a ainsi dépassé les 107 dollars le baril LCOc1 et le gaz à 54,9 euros par mégawattheure TFMBMc1 , ce qui porte leurs gains pour le mois à 45 % et 70 % et renforce les inquiétudes des responsables politiques quant à une nouvelle flambée de l'inflation de type 2022.

"Je pense que nous aurons suffisamment de données d'ici avril pour déterminer si nous devons prendre des mesures ou si nous pouvons attendre et voir", a déclaré Joachim Nagel, chef de la banque centrale allemande, lors d'une interview avec Reuters concernant une éventuelle hausse des taux d'intérêt de la BCE.

Il a précisé qu'il ne s'agissait que d'une des options dont disposait la BCE, mais il a ajouté: "Nousne devrions pas hésiter à le faire maintenant simplement parce que nous pensons qu'il est encore trop tôt."

Donald Trump a répété jeudi que l'Iran "suppliait" de conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait précédemment répondu que Téhéran examinait une proposition américaine, mais qu'il n'avait pas l'intention d'organiser des pourparlers.

La guerre, déclenchée par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran fin février, a ébranlé les marchés mondiaux et fermé de fait le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié .

Les premières prévisions économiques de l' OCDE ( , basée à Paris , depuis l'éclatement de la crise, prévoyaient que celle-ci freinerait la croissance du PIB mondial et la maintiendrait en dessous de 3 % cette année.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans

DE2YT=RR , sensible aux prévisions de taux de la Banque centrale européenne, a augmenté de 8 points de base à 2,68%, après avoir baissé de 4 points de base mercredi. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Le rendement américain à deux ans US2YT=RR s'est approché de 4%, tandis que le rendement japonais JP2YT=RR a atteint son plus haut niveau en 30 ans à 1,33%, alors que les traders ont renforcé leurs paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon dès le mois prochain. JP/

Des perturbations prolongées dans le détroitpourraient maintenir les prix de l'énergie et l'inflation à un niveau élevé, forçant les banques centrales à resserrer leur politique, a déclaré Pascal Koeppel, directeur des investissements chez Vontobel SFA.

Plus tôt dans la journée de jeudi, la banque centrale norvégienne a déclaré qu'elle prévoyait désormais d'augmenter ses taux cette année en raison de la hausse des prix de l'énergie et des salaires, après avoir précédemment indiqué qu'elle pourrait les réduire.

"Si nous voyions des troupes terrestres américaines () en action, cela me rendrait beaucoup plus nerveux", a ajouté M. Koeppel de Vontobel . Dans ce cas, "nous réduirions le risque... et nous nous tournerions davantage vers les obligations d'État à court terme et l'or, bien sûr"

CHANGEMENTS STRUCTURELS

Lesprincipaux marchés de Wall Street ont également ouvert en baisse d'environ 1 % .N , et les marchés asiatiques ont chuté au cours de la nuit.

Le Nikkei .N225 du Japon a terminé en baisse de 0,3%, tandis que les inquiétudes concernant la hausse des coûts de l'énergie ont affecté le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud, qui a chuté de 3,2%.

Le Hang Seng .HIS de Hong Kong a chuté de 1,9% et les blue chips chinoises .CSI300 ont perdu 1,3%, laissant l'indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS sur la voie d'une chute mensuelle de 9,5%, la plus importante depuis octobre 2022. .SS

Dans les devises, le dollar .DXY s'est maintenu près de ses récents sommets et se dirige vers un gain de 2% ce mois-ci, ravivant son attrait de valeur refuge après la chute de plus de 9% de l'année dernière. /FRX

Les craintes d'un choc inflationniste de type 2022 ont poussé les traders à exclure toute possibilité de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, ce qui a encore soutenu le dollar.

L'or XAU= , une autre valeur refuge traditionnelle, a chuté de plus de 16 % ce mois-ci, en passe de connaître sa plus forte baisse depuis octobre 2008. Il était en baisse de 2 % à 4 421 dollars l'once jeudi, bien qu'il soit encore près de 50 % plus élevé qu'il y a un an.

"Si l'on considère ce que les États-Unis, Israël et Téhéran veulent obtenir, il sera très difficile de concilier tous ces points", a déclaré Matthias Scheiber, gestionnaire de portefeuille senior et responsable de l'équipe multi-actifs d'Allspring Global Investments.

"Nous pensons toujours qu'il y a des arguments en faveur d'une hausse structurelle des prix de l'énergie pour le moment."