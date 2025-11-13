Les actions et les obligations chutent alors que les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en décembre s'amenuisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Wall Street chutent avec les prix des obligations alors que les perspectives de baisse des taux s'estompent

Le dollar américain recule tandis que les rendements des bons du Trésor augmentent

Le pétrole brut s'établit à un niveau légèrement plus élevé, l'or se retire de son plus haut de trois semaines

(Mise à jour des prix en fin d'après-midi) par Sinéad Carew et Marc Jones

Une forte liquidation à Wall Street a entraîné une baisse des actions mondiales de MSCI jeudi, tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté, les espoirs des investisseurs pour une réduction des taux de la Réserve fédérale en décembre s'estompant après une série de commentaires hawkish de la part des responsables de la banque centrale. Dans les devises, le dollar a également chuté malgré les déclarations optimistes de plusieurs responsables de la Fed, après que la Chambre des représentants a voté la réouverture du gouvernement américain tard mercredi et que le président Donald Trump a signé le projet de loi.

Les investisseurs ont acheté des actions au cours des dernières séances dans l'attente d'une réouverture du gouvernement américain après une fermeture record de 43 jours, qui a perturbé les prestations alimentaires pour des millions de personnes, laissé des centaines de milliers de travailleurs fédéraux sans salaire, et entravé le trafic aérien tout en mettant en pause la publication de données économiques cruciales.

Toutefois, les responsables de l'administration Trump ont douché les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , a déclaré à Fox News que, même si le gouvernement publiera un chiffre sur l'emploi, les données sur le taux de chômage américain pour le mois d'octobre ne seront peut-être jamais disponibles, car elles dépendent d'une enquête auprès des ménages qui n'a pas été réalisée pendant le shutdown. Et plusieurs responsables de la Fed ont jeté un froid sur l'idée que la banque centrale réduirait ses taux en décembre.

Alberto Musalem , qui dirige la Banque fédérale de réserve de St Louis, a réitéré jeudi son point de vue selon lequel la politique est plus proche de la neutralité que de la restriction modeste, ce qui laisse une marge de manœuvre limitée pour l'assouplir davantage sans devenir trop accommodante.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack , a déclaré que la politique des taux d'intérêt devait rester restrictive afin d'exercer une pression à la baisse sur des niveaux d'inflation toujours préoccupants.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari , a quant à lui déclaré qu'il percevait des signaux contradictoires de la part de l'économie. L'inflation, qui avoisine les 3 %, est trop élevée, a-t-il déclaré, alors que certains secteurs du marché du travail "semblent soumis à des pressions" Plus tôt, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly , a déclaré que les risques liés aux deux objectifs de la Fed étaient équilibrés, maintenant que celle-ci a réduit ses taux d'intérêt à deux reprises cette année. Elle a ajouté que l'inflation des services n'avait pas diminué à un rythme régulier et que l'on craignait davantage que la demande de main-d'œuvre ne continue à ralentir.

Tous ces éléments ont fait chuter la probabilité d'une baisse des taux en décembre à 49,6 %, contre 62,9 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group .

"Les marchés comptaient sur une baisse, et il se peut que nous ne l'ayons pas", a déclaré Bob Doll, directeur général et directeur des investissements chez Crossmark, soulignant la prudence des commentaires de la Fed sur l'idée d'un assouplissement des taux en décembre. la plupart d'entre eux émettent des signaux d'alerte indiquant qu'il ne s'agit pas d'un "gimme", tout comme le président de la Fed nous l'a dit lors de sa conférence de presse après la dernière réunion de la Fed. Dans un certain sens, ce n'est pas nouveau, mais les gens n'y ont pas cru"

Anthony Saglimbene, responsable de la stratégie de marché chez Ameriprise, a déclaré que, parallèlement à l'affaiblissement des espoirs de réduction des taux, les investisseurs s'inquiétaient du manque persistant de clarté quant à la santé de l'économie américaine.

"Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une évaluation du risque à la baisse. Les données économiques ne sont toujours pas claires", a déclaré M. Saglimbene.

Et comme le marché montre déjà des signes d'inquiétude concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques lourdes et des valeurs liées à l'intelligence artificielle, il n'est pas surprenant, selon lui, de "voir les investisseurs prendre du recul par rapport au risque, vendre les valeurs gagnantes et se tourner vers les zones défensives du marché". À 14 h 45 sur Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 708,88 points, soit 1,47 %, à 47 545,04, le S&P 500 .SPX a perdu 108,91 points, soit 1,59 %, à 6 741,94 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 537,47 points, soit 2,30 %, à 22 869,43.

L'indice MSCI des valeurs du monde entier .MIWD00000PUS a perdu 11,50 points, soit 1,14%, à 1.000,28.

LES INDICES EUROPÉENS CLÔTURENT EN BAISSE APRÈS AVOIR ATTEINT DES RECORDS

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,61% après avoir atteint un record plus tôt, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a terminé en baisse de 0,66%. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les prix ont baissé, poussant les rendements à la hausse, les investisseurs réduisant les attentes de réductions imminentes des taux dans un contexte d'incertitude persistante sur les perspectives d'inflation et de divisions marquées entre les décideurs de la Fed sur la trajectoire de l'économie américaine et de la politique monétaire. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 2,7 points de base à 4,106%, contre 4,079% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 3,7 points de base à 4,6986%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,9 point de base pour atteindre 3,585 %. Parallèlement, les responsables européens de la stabilité financière débattaient de l'opportunité de créer une alternative aux backstops de financement de la Réserve fédérale en mettant en commun les dollars détenus par les banques centrales non américaines, dans le but de réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis sous l'administration Trump, ont déclaré à Reuters cinq responsables au fait de la question. Cela a contribué à faire baisser l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, de 0,36% à 99,12. L'euro EUR= était en hausse de 0,41% à 1,164$. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,23% à 154,42. Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole ont légèrement augmenté après s'être fortement repliés au cours de la session précédente, les investisseurs ayant mis en balance les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre mondiale et les sanctions imminentes à l'encontre de la société russe Lukoil. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,34%, soit 20 cents, à 58,69 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 63,01 dollars le baril, en hausse de 0,48%, soit 30 cents, sur la journée.

Or Les prix ont reculé après avoir atteint un plus haut de trois semaines plus tôt dans la session, dans le cadre de la vente générale du marché suite à la réouverture du gouvernement américain. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,7% à 4 169,10 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 0,13% à 4 199,00 dollars l'once.