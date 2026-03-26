Les actions et les obligations chutent alors que la crise iranienne pousse le pétrole à dépasser les 105 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se méfient de l'examen de la proposition américaine par l'Iran

* Les actions et l'or reculent tandis que le pétrole progresse

* Les marchés s'inquiètent des chocs sur les prix de l'énergie

(Mise à jour des mouvements sur les marchés européens) par Marc Jones et Ankur Banerjee

Les marchés boursiers ont chuté jeudi alors que le pétrole a bondi à 105 dollars le baril, le refus de l'Iran de discuter avec les États-Unis renforçant les doutes quant à un cessez-le-feu rapide dans la guerre qui dure depuis près d'un mois au Moyen-Orient .

Des signaux contradictoires sur l'étendue des contacts, ainsi que des rapports sur l'envoi de milliers de soldats américains dans la région, ont mis fin à un rebond de trois jours des actions mondiales et ont relancé la vente sur les marchés de la dette mondiale.

Après les chutes en Asie - où les Philippines ont tenu une réunion imprévue de la banque centrale en raison de l'agitation - les actions européennes .STOXX et les prix des obligations d'État ont chuté alors que le chef de la banque centrale allemande a déclaré qu'une augmentation des taux de la BCE le mois prochain était "une option" .

Le pétrole et le gaz naturel européen ont bondi de plus de 3 %, le Brent dépassant de peu 106 dollars le baril LCOc1 et le gaz s'établissant à 54,5 euros par mégawattheure TFMBMc1 , portant leurs gains respectifs pour le mois à 45 % et 70 %.

"Je pense que nous aurons suffisamment de données d'ici avril pour déterminer si nous devons agir ou si nous pouvons attendre et voir", a déclaré Joachim Nagel, chef de la banque centrale allemande, lors d'un entretien avec Reuters concernant une éventuelle hausse des taux de la BCE.

"Mais nous ne devrions pas nous en détourner maintenant simplement parce que nous pensons qu'il est encore trop tôt."

Le président américain Donald Trump a répété jeudi que l'Iran "suppliait" de conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait précédemment répondu que Téhéran examinait une proposition américaine, mais qu'il n'avait pas l'intention d'organiser des pourparlers.

La guerre, déclenchée par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran fin février, a ébranlé les marchés mondiaux et a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, un conduit pour un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans

DE2YT=RR , sensible aux prévisions de taux de la Banque centrale européenne, a augmenté de 6 points de base à 2,67%, après avoir baissé de 4 points de base mercredi. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Le rendement américain à deux ans US2YT=RR s'est approché de 4%, tandis que le rendement japonais JP2YT=RR a atteint son plus haut niveau en 30 ans à 1,33%, les opérateurs ayant renforcé leurs paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon dès le mois prochain. JP/

Des perturbations prolongées dans le détroit pourraient maintenir les prix de l'énergie et l'inflation à un niveau élevé, forçant les banques centrales à resserrer leur politique, a déclaré Pascal Koeppel, directeur des investissements chez Vontobel SFA.

"Si nous voyions des troupes terrestres américaines en action, cela me rendrait beaucoup plus nerveux", a ajouté Koeppel. Dans ce cas, "nous réduirions le risque... et nous nous tournerions davantage vers les obligations d'État à court terme et l'or, bien sûr".

CHANGEMENTS STRUCTURELS

Les contrats à terme de Wall Street ont indiqué une ouverture en baisse, et les marchés asiatiques ont chuté pendant la nuit.

Le Nikkei .N225 du Japon a terminé en baisse de 0,3%, tandis que les inquiétudes concernant la hausse des coûts de l'énergie ont affecté le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud, qui a chuté de 3,2%.

Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a chuté de 1,9% et les blue chips chinoises .CSI300 ont perdu 1,3%, laissant l'indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS sur la voie d'une chute mensuelle de 9,5%, la plus importante depuis octobre 2022. .SS

Dans les devises, le dollar .DXY s'est maintenu près de ses récents sommets et se dirige vers un gain de 2% ce mois-ci, ravivant son attrait de valeur refuge après la chute de plus de 9% de l'année dernière.

Les craintes d'un choc inflationniste de type 2022 ont poussé les traders à exclure toute possibilité de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, ce qui a encore soutenu le dollar.

L'or XAU= , une autre valeur refuge traditionnelle, a chuté de plus de 16 % ce mois-ci, en passe de connaître sa plus forte baisse depuis octobre 2008. Il était en baisse de 2 % à 4 421 dollars l'once jeudi, bien qu'il soit encore près de 50 % plus élevé qu'il y a un an.

"Si l'on considère ce que les États-Unis, Israël et Téhéran veulent obtenir, il sera très difficile de concilier tous ces points", a déclaré Matthias Scheiber, gestionnaire de portefeuille senior et responsable de l'équipe multi-actifs d'Allspring Global Investments.

"Nous pensons toujours qu'il y a des arguments en faveur d'une hausse structurelle des prix de l'énergie pour le moment."