«Les actions et les marchés émergents ont le plus de potentiel en 2021»

Didier Saint-Georges, managing director et membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. (© DR)

Le fond phare Carmignac Patrimoine, qui avait connu un passage à vide en 2018, s'inscrit cette année parmi les meilleurs de sa catégorie des fonds patrimoniaux flexibles, de même que la plupart des fonds de la maison fondée par Edouard Carmignac. Le fruit de convictions bien étayées, explique Didier Saint-Georges. Le managing director et membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac nous livre ses convictions pour 2021.

Estimez-vous avoir pu réagir à temps face à cette crise inédite?

Didier Saint-Georges : Oui dès le début du mois de février nous avons jugé que les pouvoirs publics et les marchés sous-estimaient la rapidité de propagation de la pandémie et qu'il fallait réduire nos positions risquées.

Puis, fin mars, nous avons reconnu que la mobilisation des Etats et des banques centrales était hors norme pour soutenir l'activité et rassurer les marchés financiers, et nous avons réinvesti. Ce qui a été aussi important fut d'anticiper le clivage considérable entre les secteurs gagnants (les services informatiques dans leur diversité, liés au commerce, aux communications où à la publicité en ligne) et les perdants (transports et hôtellerie bien-sûr, mais aussi secteurs bancaires et énergie).

Les créditeurs mieux traités que les actionnaires

N'avez-vous pas souffert de la chute des titres de dette privée ?

Didier Saint-Georges : Ce secteur a été naturellement très pénalisé. Pierre Verlé, notre gérant spécialisé (en charge notamment du fonds Carmignac Unconstrained Credit et du fonds à maturité fixe Carmignac Crédit 2025), a très bien vu les opportunités que représentaient dans la panique ambiante certaines entreprises dont la dette était bradée par les investisseurs alors qu'elles seraient visiblement capables de