Les actions et le dollar américain progressent avant la décision de la Fed et les résultats des grandes capitalisations boursières

Les actions mondiales ont augmenté pour la cinquième fois consécutive pour atteindre un sommet intrajournalier mercredi, tandis que le dollar américain a également grimpé avant l'annonce de la politique de la Réserve fédérale américaine et les résultats de plusieurs méga-capitalisations américaines. À Wall Street, les actions américaines étaient en hausse, poursuivant leur récent rallye qui a poussé les principaux indices à des niveaux record grâce à l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, aux attentes d'une baisse des taux de la Fed, aux dépenses excessives liées à l'intelligence artificielle et à un début solide de la saison des bénéfices des entreprises. Les marchés évaluent actuellement à 97,8 % la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base de la part de la Fed plus tard dans la journée, selon l'outil FedWatch de CME , même si elle traite avec des données limitées en raison de la fermeture du gouvernement américain. "Cette situation où la croissance économique est bonne, où les actions continuent d'augmenter, mais où le marché du travail est faible, est en quelque sorte le scénario Boucles d'or où la Fed assouplit ce qui est par ailleurs un tableau économique assez solide", a déclaré Matt Bush, économiste américain chez Guggenheim Investments à New York. "Ce qui change tout, c'est si nous voyons des signes de raffermissement sur le marché du travail, ce qui pourrait prendre du temps avant que les données officielles ne le montrent." Bien qu'il y ait eu une pénurie de données économiques, y compris sur le marché du travail, en raison de la fermeture du gouvernement américain, une série de grandes entreprises américaines ont annoncé des licenciements y compris Amazon AMZN.O et UPS UPS.N plus tôt cette semaine. Les investisseurs suivront de près les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir des signes sur la trajectoire des taux d'intérêt après l'annonce de la politique et toute mise à jour sur son programme de resserrement quantitatif (QT). Nvidia NVDA.O est devenue la première société à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation mercredi, avec des actions en hausse de 4,7 % pour compléter un bond de 5 % lors de la séance précédente après que le directeur général Jensen Huang a déclaré que le leader des puces d'intelligence artificielle construira sept nouveaux superordinateurs pour le Département de l'énergie des États-Unis, et que la société a 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces. D'autres sociétés à forte capitalisation comme Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O doivent publier leurs résultats après la clôture de la bourse mercredi. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 249,60 points, soit 0,53%, à 47 955,97, le S&P 500 .SPX de 22,75 points, soit 0,33%, à 6 913,64 et le Nasdaq Composite .IXIC de 150,76 points, soit 0,63%, à 23 976,73. L'indice du dollar a augmenté mais s'est affaibli face à certaines devises, les investisseurs attendant les perspectives de Jerome Powell, président de la Fed, sur l'économie après le communiqué de la banque centrale. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises a augmenté de 0,2% à 98,87, avec l'euro EUR= en baisse de 0,15% à 1,1633 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,06% à 152,01, tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,5% à 1,3204 $. Le dollar canadien CAD= s'est renforcé de 0,17% par rapport au billet vert à 1,39 dollar canadien après que la Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt directeur au jour le jour à 2,25% mercredi, comme largement attendu, et a signalé que cela pourrait marquer la fin de son cycle de réduction à moins que les perspectives de l'inflation et de l'économie ne changent. Le président américain Donald Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung ont finalisé les détails de leur accord commercial controversé lors d'un sommet en Corée du Sud, et le président américain a également fait part de son optimisme concernant un sommet imminent avec le président chinois Xi Jinping. En ce qui concerne les obligations d'État américaines, le rendement des obligations de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,8 point de base à 3,991%, alors qu'il se maintient près de ses plus bas niveaux depuis avril, tandis que le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a légèrement augmenté de 0,4 point de base à 3,498%. Le pétrole brut américain CLc1 a progressé de 0,42% à 60,40 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 64,78 dollars le baril, en hausse de 0,59% sur la journée.