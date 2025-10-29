 Aller au contenu principal
Les actions et le dollar américain progressent avant la décision de la Fed et les résultats des grandes capitalisations boursières
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 16:20

Les actions mondiales ont
augmenté pour la cinquième fois consécutive pour atteindre un
sommet intrajournalier mercredi, tandis que le dollar américain
a également grimpé avant l'annonce de la politique de la Réserve
fédérale américaine et les résultats de plusieurs
méga-capitalisations américaines. 
    À Wall Street, les actions américaines étaient en hausse,
poursuivant leur récent rallye qui a poussé les principaux
indices à des niveaux record grâce à l'apaisement des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, aux attentes
d'une baisse des taux de la Fed, aux dépenses excessives liées à
l'intelligence artificielle et à un début solide de la saison
des bénéfices des entreprises. 
Les marchés évaluent actuellement à 97,8 % la probabilité d'une
baisse de taux de 25 points de base de la part de la Fed plus
tard dans la journée, selon l'outil FedWatch de CME , même
si elle traite  avec des données limitées en raison de la
fermeture du gouvernement américain. 
    "Cette situation où la croissance économique est bonne, où
les actions continuent d'augmenter, mais où le marché du travail
est faible, est en quelque sorte le scénario Boucles d'or où la
Fed assouplit ce qui est par ailleurs un tableau économique
assez solide", a déclaré Matt Bush, économiste américain chez
Guggenheim Investments à New York.
  
    "Ce qui change tout, c'est si nous voyons des signes de
raffermissement sur le marché du travail, ce qui pourrait
prendre du temps avant que les données officielles ne le
montrent."
  
    Bien qu'il y ait eu une pénurie de données économiques, y
compris sur le marché du travail, en raison de la fermeture du
gouvernement américain, une série de grandes entreprises
américaines  ont annoncé des licenciements   y compris
Amazon  AMZN.O  et UPS  UPS.N  plus tôt cette semaine. 
    Les investisseurs suivront de près les commentaires du
président de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir des signes sur
la trajectoire des taux d'intérêt après l'annonce de la
politique et toute mise à jour sur son programme de resserrement
quantitatif (QT). 
  
Nvidia  NVDA.O  est devenue la première société à franchir la
barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation mercredi,
avec des actions en hausse de 4,7 % pour compléter un bond de 5
% lors de la séance précédente après que le directeur général
Jensen Huang a déclaré  que le leader des puces
d'intelligence artificielle construira sept nouveaux
superordinateurs pour le Département de l'énergie des
États-Unis, et que la société a 500 milliards de dollars de
réservations pour ses puces.
    D'autres sociétés à forte capitalisation comme Microsoft
 MSFT.O , Alphabet  GOOGL.O  et Meta  META.O  doivent publier
leurs résultats après la clôture de la bourse mercredi.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a progressé de 249,60
points, soit 0,53%, à 47 955,97, le S&P 500  .SPX  de 22,75
points, soit 0,33%, à 6 913,64 et le Nasdaq Composite  .IXIC  de
150,76 points, soit 0,63%, à 23 976,73. 
L'indice du dollar a augmenté mais s'est affaibli face à
certaines devises, les investisseurs attendant  les
perspectives de Jerome Powell, président de la Fed, sur
l'économie après le communiqué de la banque centrale. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert contre
un panier de devises a augmenté de 0,2% à 98,87, avec l'euro
 EUR=  en baisse de 0,15% à 1,1633 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de
0,06% à 152,01, tandis que la livre sterling  GBP=  s'est
affaiblie de 0,5% à 1,3204 $.
Le dollar canadien  CAD=  s'est renforcé de 0,17% par rapport au
billet vert à 1,39 dollar canadien après que la Banque du Canada
a réduit son taux d'intérêt directeur au jour le jour  à
2,25% mercredi, comme largement attendu, et a signalé que cela
pourrait marquer la fin de son cycle de réduction à moins que
les perspectives de l'inflation et de l'économie ne changent.
Le président américain Donald Trump et le président sud-coréen
Lee Jae Myung ont finalisé les détails  de leur accord
commercial controversé lors d'un sommet en Corée du Sud, et le
président américain a également fait part de son optimisme
concernant un sommet imminent avec le président chinois Xi
Jinping.
En ce qui concerne les obligations d'État américaines, le
rendement des obligations de référence à 10 ans  US10YT=RR  a
augmenté de 0,8 point de base à 3,991%, alors qu'il se maintient
près de ses plus bas niveaux depuis avril, tandis que le
rendement des obligations à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a légèrement augmenté de 0,4 point de base à
3,498%.
    Le pétrole brut américain  CLc1  a progressé de 0,42% à
60,40 dollars le baril et le Brent  LCOc1  a atteint 64,78
dollars le baril, en hausse de 0,59% sur la journée.

Valeurs associées

ALPHABET-A
270,4714 USD NASDAQ +1,12%
AMAZON.COM
230,6280 USD NASDAQ +0,60%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 948,25 Pts Index Ex +0,51%
EUR/USD SPOT
1,1655 USD Six - Forex 1 +0,36%
FTSE 100
9 755,13 Pts FTSE Indices +0,60%
GBP/USD SPOT
1,3239 Six - Forex 1 -1,15%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
749,3690 USD NASDAQ -0,28%
MICROSOFT
537,9100 USD NASDAQ -0,77%
NASDAQ Composite
23 970,43 Pts Index Ex +0,60%
NVIDIA
208,7100 USD NASDAQ +3,82%
Or
4 003,90 USD Six - Forex 1 +1,62%
Pétrole Brent
65,13 USD Ice Europ +1,04%
Pétrole WTI
60,80 USD Ice Europ +1,15%
S&P 500
6 907,72 Pts CBOE +0,24%
S&P 500 INDEX
6 907,83 Pts CBOE +0,25%
STOXX Europe 600
575,92 Pts DJ STOXX +0,03%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
96,760 USD NYSE +0,36%
USA BENCHMARK 10A
4,005 Rates +0,15%
USA BENCHMARK 2A
3,507 Rates -0,45%
USD/CAD SPOT
1,3893 Six - Forex 1 +0,80%
USD/JPY SPOT
152,0240 Six - Forex 1 +2,47%
