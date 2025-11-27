Les actions et le bitcoin sont en hausse, les investisseurs tablant sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed

Les actions en Europe ont légèrement augmenté jeudi, tandis que le dollar est resté stable, la confiance des investisseurs dans une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain ayant maintenu le sentiment positif, ce qui a également contribué à maintenir le bitcoin au-dessus de ses récents bas. La semaine écourtée par les vacances a limité l'activité sur les marchés. Les actions ont gardé un ton largement optimiste et les devises sont beaucoup plus calmes alors que les investisseurs se débarrassent des inquiétudes liées à la bulle spéculative qui avait ébranlé les actions au début du mois de novembre. Les marchés américains étant fermés pour la fête de Thanksgiving, l'activité a été plus modérée que d'habitude dans les principales classes d'actifs. LA KRYPTONITE DU MARCHÉ Les marchés européens ont légèrement progressé, l'indice STOXX 600 .STOXX augmentant de 0,2 %, grâce aux gains des sociétés de défense et de technologie qui ont permis de compenser les pertes subies par les valeurs du secteur de la santé. La baisse des taux d'intérêt de la Fed étant considérée comme une quasi-certitude le mois prochain, dans le contexte d'une saison de bénéfices optimiste, la direction la plus probable pour les actions sera la hausse, ont déclaré les analystes. "Tant que le moteur principal fonctionne bien, les inquiétudes concernant les valorisations sont reléguées au second plan pour le moment, jusqu'à ce que quelque chose d'autre se produise", a déclaré Chris Beauchamp, stratège en chef des marchés chez IG. Il a ajouté que le catalyseur le plus susceptible de faire dérailler un rallye se présenterait sous la forme d'un regain d'inquiétude concernant les dépenses en matière d'intelligence artificielle, comme c'est le cas depuis des semaines. "C'est la kryptonite du marché en ce moment", a-t-il déclaré. Le dollar, quant à lui, est resté stable face à un panier de devises =USD . La livre sterling GBP= a reculé par rapport à ses plus hauts de quatre semaines atteints mercredi après que le budget de la ministre britannique des finances Rachel Reeves ait contribué à atténuer certaines inquiétudes concernant les finances à long terme de la Grande-Bretagne. La livre est restée inchangée à 1,324 $, tout comme l'euro EUR= à 1,1593 $. LE MANQUE DE DONNÉES NE PEUT PAS TEMPÉRER LES ATTENTES DE RÉDUCTION DES TAUX Les données macroéconomiques américaines recommencent à affluer depuis la fin de la fermeture record de 43 jours du gouvernement à la mi-novembre, même si la plupart des rapports publiés jusqu'à présent sont relativement obsolètes et n'offrent que très peu d'informations sur l'état actuel de l'économie. Les investisseurs s'appuient donc davantage sur les commentaires des responsables de la Fed pour obtenir des indications sur l'évolution des taux d'intérêt dans les mois à venir. Un certain nombre d'intervenants au cours de la semaine dernière, notamment Mary Daly, présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, et Christopher Waller, gouverneur de la Fed, ont renforcé les attentes d'une baisse des taux en décembre. Les traders estiment désormais à 85 % la probabilité d'une baisse des taux le mois prochain, contre seulement 30 % une semaine plus tôt, selon CME FedWatch. UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS POUR LE YEN Sur le marché des devises, le yen japonais JPY= était sous les feux de la rampe, s'étant renforcé à 156,375 pour un dollar, contre près de 158 il y a une semaine. Les investisseurs sont attentifs à une éventuelle intervention de Tokyo après des semaines de jactance verbale de la part des autorités pour enrayer la chute incessante de la monnaie. La Première ministre Sanae Takaichi a exclu mercredi la possibilité que le Japon soit confronté à un "moment Truss" à la britannique, ou à une perte de confiance des marchés découlant des plans de dépenses de son administration . Des sources ont déclaré à Reuters que la BOJ préparait les marchés à une éventuelle hausse des taux dès le mois prochain, car il faudrait peut-être une trajectoire de hausse des taux plus cohérente pour modifier la trajectoire de la monnaie. "Il y a un sentiment général que les décideurs japonais ne vont pas intervenir à moins que (dollar/yen) ne monte à 158,00-160", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation. Le Bitcoin BTC= a augmenté de 0,7 % pour atteindre 90 800 $, s'apprêtant à rompre une série de quatre semaines de pertes avec un gain de près de 3 %. L'or XAU= a reculé de 0,1 % à 4 159 dollars l'once.