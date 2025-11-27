 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 096,00
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions et le bitcoin sont en hausse, les investisseurs tablant sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 17:00

Les actions en Europe ont
légèrement augmenté jeudi, tandis que le dollar est resté
stable, la confiance des investisseurs dans une réduction des
taux de la Réserve fédérale le mois prochain ayant maintenu le
sentiment positif, ce qui a également contribué à maintenir le bitcoin au-dessus de ses récents bas. 
La semaine écourtée par les vacances a limité l'activité sur les
marchés. Les actions ont gardé un ton largement optimiste et les
devises sont beaucoup plus calmes alors que les investisseurs se
débarrassent des inquiétudes liées à la bulle spéculative qui
avait ébranlé les actions au début du mois de novembre.
    Les marchés américains étant fermés pour la fête de
Thanksgiving, l'activité a été plus modérée que d'habitude dans
les principales classes d'actifs.
    
    LA KRYPTONITE DU MARCHÉ
    Les marchés européens ont légèrement progressé, l'indice
STOXX 600  .STOXX  augmentant de 0,2 %, grâce aux gains des
sociétés de défense et de technologie qui ont permis de
compenser les pertes subies par les valeurs du secteur de la
santé.
    La baisse des taux d'intérêt de la Fed étant considérée
comme une quasi-certitude le mois prochain, dans le contexte
d'une saison de bénéfices optimiste, la direction la plus
probable pour les actions sera la hausse, ont déclaré les
analystes. 
    "Tant que le moteur principal fonctionne bien, les
inquiétudes concernant les valorisations sont reléguées au
second plan pour le moment, jusqu'à ce que quelque chose d'autre
se produise", a déclaré Chris Beauchamp, stratège en chef des
marchés chez IG.
    Il a ajouté que le catalyseur le plus susceptible de faire
dérailler un rallye se présenterait sous la forme d'un regain
d'inquiétude concernant les dépenses en matière d'intelligence
artificielle, comme c'est le cas depuis des semaines.
    "C'est la kryptonite du marché en ce moment", a-t-il
déclaré.
Le dollar, quant à lui, est resté stable face à un panier de
devises  =USD . La livre sterling  GBP=  a reculé par rapport à
ses plus hauts de quatre semaines  atteints mercredi après
que le budget  de la ministre britannique des finances
Rachel Reeves ait contribué à atténuer certaines inquiétudes
concernant les finances à long terme de la Grande-Bretagne. La
livre est restée inchangée à 1,324 $, tout comme l'euro  EUR=  à
1,1593 $.
    
    LE MANQUE DE DONNÉES NE PEUT PAS TEMPÉRER LES ATTENTES DE
RÉDUCTION DES TAUX 
    Les données macroéconomiques américaines recommencent à
affluer depuis la fin de la fermeture record de 43 jours du
gouvernement à la mi-novembre, même si la plupart des rapports
publiés jusqu'à présent sont relativement obsolètes et n'offrent
que très peu d'informations sur l'état actuel de l'économie.
    Les investisseurs s'appuient donc davantage sur les
commentaires des responsables de la Fed pour obtenir des
indications sur l'évolution des taux d'intérêt dans les mois à
venir. Un certain nombre d'intervenants au cours de la semaine
dernière, notamment Mary Daly, présidente de la Banque fédérale
de réserve de San Francisco, et Christopher Waller, gouverneur
de la Fed, ont renforcé les attentes d'une baisse des taux en
décembre. 
    Les traders estiment désormais à 85 % la probabilité d'une
baisse des taux le mois prochain, contre seulement 30 % une
semaine plus tôt, selon CME FedWatch.
    
    UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS POUR LE YEN
    Sur le marché des devises, le yen japonais  JPY=  était sous
les feux de la rampe, s'étant renforcé à 156,375 pour un dollar,
contre près de 158 il y a une semaine. Les investisseurs sont
attentifs à une éventuelle intervention de Tokyo après des
semaines de jactance verbale de la part des autorités pour
enrayer la chute incessante de la monnaie.
    La Première ministre Sanae Takaichi  a exclu mercredi
la possibilité que le Japon soit confronté à un "moment Truss" à
la britannique, ou à une perte de confiance des marchés
découlant des plans de dépenses de son administration . 
    Des sources ont déclaré à Reuters que la BOJ préparait les
marchés à une éventuelle hausse des taux dès le mois prochain,
car il faudrait peut-être une trajectoire de hausse des taux
plus cohérente pour modifier la trajectoire de la monnaie.
    "Il y a un sentiment général que les décideurs japonais ne
vont pas intervenir à moins que (dollar/yen) ne monte à
158,00-160", a déclaré David Morrison, analyste principal du
marché chez Trade Nation.
Le Bitcoin  BTC=  a augmenté de 0,7 % pour atteindre 90 800 $,
s'apprêtant à rompre une série de quatre semaines de pertes avec
un gain de près de 3 %. L'or  XAU=  a reculé de 0,1 % à 4 159
dollars l'once.

Valeurs associées

BTC/USD
91 424,4998 USD CryptoCompare +1,15%
CSI 300 INDEX
4 515,40 Pts Six - Forex 1 -0,05%
EUR/USD SPOT
1,1599 USD Six - Forex 1 +0,02%
GBP/USD SPOT
1,3244 Six - Forex 1 +0,03%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 167,10 Pts Six - Forex 1 +1,23%
Or
4 156,49 USD Six - Forex 1 -0,18%
Pétrole Brent
63,19 USD Ice Europ +0,19%
Pétrole WTI
58,84 USD Ice Europ +0,48%
STOXX Europe 600
574,89 Pts DJ STOXX +0,12%
USD/JPY SPOT
156,2975 Six - Forex 1 -0,08%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent autour de l'équilibre
    information fournie par AFP 27.11.2025 18:03 

    Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre jeudi, mais tout de même en terrain positif, les investisseurs évaluant les perspectives de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une séance calme en raison de la fermeture ... Lire la suite

  • ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )
    Italie: trois dirigeants sous enquête après l'OPA de MPS sur Mediobanca
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.11.2025 18:00 

    La justice italienne enquête sur trois grands dirigeants soupçonnés de manipulation de marché dans le cadre de l'OPA à plus de 13 milliards d'euros lancée par la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) sur sa rivale Mediobanca, a indiqué jeudi la presse de la péninsule. ... Lire la suite

  • hermes (Crédit: Chi Lok Tsang / Unsplash)
    Hermès, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 27 novembre 2025 -
    information fournie par AOF 27.11.2025 17:51 

    (AOF) - Hermès (-1,77% à 2113 euros) Hermès a fini lanterne rouge du CAC 40. UBS a confirmé sa recommandation à Neutre sur le titre du célèbre maroquinier, en abaissant sa cible de cours de 2 310 à 2 260 euros. AOF - EN SAVOIR PLUS En savoir plus sur Hermès Points ... Lire la suite

  • Au Japon, l'anguille au menu d'un débat mondial sur sa préservation
    Au Japon, l'anguille au menu d'un débat mondial sur sa préservation
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 17:46 

    Plat particulièrement prisé des Japonais, l'anguille fait l'objet d'un débat international pour conserver l'espèce. Jusqu'à 85% de la consommation mondiale d'anguille se fait en Asie de l'Est, et notamment au Japon.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank