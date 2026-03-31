Les actions énergétiques américaines s'apprêtent à enregistrer un cinquième mois de hausse, le conflit au Moyen-Orient pesant sur l'approvisionnement

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31 mars - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY est en passe de réaliser son cinquième mois consécutif de hausse, les prix du pétrole se redressant en raison des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient

** Le secteur est le seul parmi les 11 secteurs du S&P 500 à être en passe d'enregistrer des gains ce mois-ci et mars marquerait sa plus longue série de gains mensuels depuis la période comprise entre novembre 2020 et juin 2021

** Le secteur est également en passe de réaliser son plus grand bond trimestriel de 39 % jamais enregistré, à la dernière clôture, et se négocie près d'un niveau record

** Les actions d'APA APA.O ont bondi de 44 % ce mois-ci, tandis qu'Occidental OXY.N , Marathon MPC.N , Valero VLO.N et EOG Resources EOG.N ont gagné plus de 20 % à la dernière clôture

** APA, Occidental, Marathon, Valero, EOG en légère hausse mardi; les contrats à terme sur le pétrole Brent sont prêts à enregistrer des gains mensuels records

** Barclays a relevé le secteur de l'énergie américain de "négatif" à "neutre" au début du mois

** Les attentes de gains plus importants provenant d'opérations et d'investissements potentiels au Venezuela ont également aidé le secteur au début de l'année

** Le SPNY surpasse nettement le S&P 500 .SPX depuis le début de l'année; l'indice de référence de Wall St est en baisse de plus de 7 %