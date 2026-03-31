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Les actions énergétiques américaines s'apprêtent à enregistrer un cinquième mois de hausse, le conflit au Moyen-Orient pesant sur l'approvisionnement
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY est en passe de réaliser son cinquième mois consécutif de hausse, les prix du pétrole se redressant en raison des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient

** Le secteur est le seul parmi les 11 secteurs du S&P 500 à être en passe d'enregistrer des gains ce mois-ci et mars marquerait sa plus longue série de gains mensuels depuis la période comprise entre novembre 2020 et juin 2021

** Le secteur est également en passe de réaliser son plus grand bond trimestriel de 39 % jamais enregistré, à la dernière clôture, et se négocie près d'un niveau record

** Les actions d'APA APA.O ont bondi de 44 % ce mois-ci, tandis qu'Occidental OXY.N , Marathon MPC.N , Valero VLO.N et EOG Resources EOG.N ont gagné plus de 20 % à la dernière clôture

** APA, Occidental, Marathon, Valero, EOG en légère hausse mardi; les contrats à terme sur le pétrole Brent sont prêts à enregistrer des gains mensuels records

** Barclays a relevé le secteur de l'énergie américain de "négatif" à "neutre" au début du mois

** Les attentes de gains plus importants provenant d'opérations et d'investissements potentiels au Venezuela ont également aidé le secteur au début de l'année

** Le SPNY surpasse nettement le S&P 500 .SPX depuis le début de l'année; l'indice de référence de Wall St est en baisse de plus de 7 %

Valeurs associées

APA
43,7400 USD NASDAQ -1,46%
EOG RESOURCES
149,890 USD NYSE +0,23%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
MARATHON PETRO
245,255 USD NYSE -2,59%
OCCIDENTAL PETROLEUM
66,230 USD NYSE +1,42%
Pétrole Brent
114,60 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
103,34 USD Ice Europ -1,75%
S&P 500 INDEX
6 343,72 Pts CBOE -0,39%
VALERO ENERGY
250,290 USD NYSE -1,58%
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