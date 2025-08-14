 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 875,00
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions du secteur solaire chutent, l'administration Trump envisage des règles plus strictes en matière de crédit d'impôt pour les énergies propres
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie solaire baissent de 2 à 6 % ** L'administration Trump devrait rendre plus difficile pour les entreprises de réclamer des subventions fiscales fédérales pour les énergies renouvelables

** SunRun RUN.O en baisse de ~2 %, SolarEdge Technologies

SEDG.O chute de 4,2 % et Enphase Energy ENPH.O recule de 6,4 %

** First Solar FSLR.O et ARRAY Technologies ARRY.O en baisse de 2,6 % et 2,8 %, respectivement

** La semaine prochaine, le Département du Trésor atteindra un délai de 45 jours pour réviser les règles régissant les personnes pouvant bénéficier des crédits d'impôt pour l'énergie propre que la loi "One Big Beautiful Bill" des Républicains élimine progressivement des années plus tôt que prévu

Valeurs associées

ARRAY TECH
5,8450 USD NASDAQ -2,58%
ENPHASE ENERGY
31,7700 USD NASDAQ -7,16%
FIRST SOLAR
177,4550 USD NASDAQ -4,00%
SOLAREDGE TECH
24,7800 USD NASDAQ -6,35%
SUNRUN
10,5000 USD NASDAQ -3,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

