Les actions du secteur solaire chutent, l'administration Trump envisage des règles plus strictes en matière de crédit d'impôt pour les énergies propres

14 août - ** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie solaire baissent de 2 à 6 % ** L'administration Trump devrait rendre plus difficile pour les entreprises de réclamer des subventions fiscales fédérales pour les énergies renouvelables

** SunRun RUN.O en baisse de ~2 %, SolarEdge Technologies

SEDG.O chute de 4,2 % et Enphase Energy ENPH.O recule de 6,4 %

** First Solar FSLR.O et ARRAY Technologies ARRY.O en baisse de 2,6 % et 2,8 %, respectivement

** La semaine prochaine, le Département du Trésor atteindra un délai de 45 jours pour réviser les règles régissant les personnes pouvant bénéficier des crédits d'impôt pour l'énergie propre que la loi "One Big Beautiful Bill" des Républicains élimine progressivement des années plus tôt que prévu