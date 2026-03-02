Les actions du secteur du voyage chutent en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran qui perturbe les vols

* Les actions européennes du secteur du voyage chutent de plus de 5 %

* Des passagers bloqués dans le monde entier à cause du conflit qui frappe les compagnies aériennes

* Les prix du pétrole atteignent leur plus haut niveau depuis des mois

(Mise à jour avec les transactions pré-marché aux Etats-Unis, détails sur flydubai) par Byron Kaye, Hollie Adams et Julie Zhu

Les actions du secteur du voyage ont fortement chuté lundi, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les vols dans le monde entier, forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient et fait monter en flèche les prix du pétrole .

Les aéroports du Moyen-Orient, dont Dubaï, la plaque tournante internationale la plus fréquentée au monde, et Doha ont fermé pour la troisième journée, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués dans l'un des plus grands chocs aériens de ces dernières années.

Les prix du pétrole ont bondi de 7 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis des mois, l'Iran et Israël ayant intensifié leurs attaques, endommageant les pétroliers et perturbant les expéditions en provenance de la principale région productrice.

Les actions de TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen, ont chuté de 7% dans les premiers échanges, tandis que IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, était en baisse de 9%, et que Lufthansa LHAG.DE et Air France-KLM AIRF.PA ont toutes deux chuté de 7%. L'hôtelier Accor ACCP.PA et le croisiériste Carnival ont également fortement chuté.

Les actions des compagnies aériennes américaines ont chuté d'environ 5 % avant la mise sur le marché .

Les analystes ont cité la hausse des coûts du carburant, les annulations et les frais de réacheminement comme les principaux points de pression pour les compagnies aériennes, bien que la plupart d'entre elles aient couvert leur carburant.

"Nous pensons qu'une zone de guerre active, ainsi que les perturbations des vols qui en résultent (en raison de la fermeture de l'espace aérien et des aéroports), sont susceptibles de freiner l'appétit des voyageurs dans la région", a déclaré B Riley Securities dans une note.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont continué à annuler des vols lundi, les analystes avertissant que les perturbations pourraient durer des semaines.

"En raison de la fermeture temporaire de l'espace aérien des Émirats arabes unis, flydubai a temporairement suspendu tous les vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 15h00 (heure locale des Émirats arabes unis) le mardi 3 mars 2026", a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne.

Les compagnies aériennes asiatiques ont également été touchées. ANA Holdings 9202.T , Air China 0753.HK

601111.SS , China Southern Airlines 600029.SS , China Eastern Airlines 600115.SS , AirAsia X AIRX.KL de Malaisie et China Airlines 2610.TW et EVA Airways 2618.TW de Taiwan ont toutes chuté d'au moins 4%.

Cathay Pacific 0293.HK , qui a chuté jusqu'à 7% avant de réduire ses pertes à 2,9%, a annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient, y compris les services passagers vers Dubaï et Riyad, jusqu'à nouvel ordre. "Nous renonçons aux frais de réservation et de réacheminement pour les clients concernés", a déclaré la compagnie.

Singapore Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars, tandis que Japan Airlines a suspendu ses vols Tokyo-Doha.

"Pour les transporteurs d'Asie de l'Est, le nombre de vols vers les aéroports fermés est plutôt limité", a déclaré Brendan Sobie, analyste indépendant de l'aviation basé à Singapour. "Mais il y a bien sûr l'impact potentiel de la hausse des prix du pétrole et de l'instabilité politique et économique globale."

Il a ajouté que les transporteurs indiens étaient particulièrement exposés en raison de leurs horaires chargés au Moyen-Orient, où ils desservent des travailleurs migrants, et de l'interdiction d'utiliser l'espace aérien pakistanais pour les vols à destination et en provenance de l'Europe.

Air India a annulé lundi les vols entre l'Inde et Zurich, Copenhague et Birmingham, ainsi qu'à destination des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, d'Israël et du Qatar. Elle a précisé que les vols à destination de New York et de Newark seraient ravitaillés en carburant à Rome.

Le fournisseur de données VariFlight a indiqué que les compagnies aériennes de Chine continentale avaient annulé 26,5 % des vols à destination et en provenance du Moyen-Orient entre le 2 et le 8 mars. Le schéma indique "une forte perturbation à court terme mais des révisions relativement limitées plus tard dans la semaine, ce qui suggère que les transporteurs s'abstiennent encore de modifier leurs horaires tout en surveillant l'évolution de la situation", a-t-il déclaré.

LES PASSAGERS SE PRÉCIPITENT POUR CHANGER DE VOL

Les effets d'entraînement ont touché les voyageurs du monde entier. Selon le Conseil international des aéroports, Dubaï était l'aéroport international le plus fréquenté au monde en 2024, avec 92 millions de passagers, devançant l'aéroport Heathrow de Londres de 13 millions de passagers. Doha se classe au 10e rang.

Virgin Australia VGN.AX , qui loue des avions exploités par son partenaire Qatar Airways pour les vols à destination de Doha, a annulé huit vols lundi et offert des changements de réservation gratuits.

Les passagers de Qatar Airways à Sydney ont déclaré à Reuters qu'ils s'étaient démenés pour réorganiser leur voyage avec peu d'informations de la part de la compagnie aérienne.

Ascanio Giorgetti, 16 ans, et sa mère Alessandra Giorgetti, originaires d'Italie, ont découvert à leur arrivée que leur vol Qatar Airways pour Milan via Doha avait été annulé. Ils ont trouvé un autre itinéraire pour rentrer chez eux, via Los Angeles, sur une autre compagnie aérienne.

"Nous n'avons aucune information, aucune réponse au téléphone de Qatar (Airways)", a-t-elle déclaré, ajoutant que les billets avaient coûté 4 000 euros ($ 4 708).

Jenni et Doug Stewart, tous deux âgés de 78 ans, s'envolaient de Sydney vers l'Écosse via Doha lorsque leur vol a fait demi-tour à mi-chemin de Doha.

"On nous a dit que l'espace aérien avait été fermé et que nous devions retourner à Sydney", raconte Jenni. "Soudain, nous nous sommes dirigés vers Perth, sans savoir pourquoi, puis nous avons changé de cap et sommes allés à Melbourne."

Ils ont ensuite repris l'avion pour Sydney. "C'était le chaos à Melbourne, des centaines de personnes à la recherche de la moindre information", a déclaré Doug.

($ 1 dollar = 0,8495 euro)