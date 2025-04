Les actions du secteur du raffinage plongent à leur plus bas niveau depuis près de deux ans, les droits de douane imposés par Trump suscitant des inquiétudes quant à la demande

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicole Jao

Les actions des raffineurs américains sont tombées à leur plus bas niveau depuis deux ans vendredi dans le sillage de l'annonce par le président américain Trump de nouveaux droits de douane , alors que les craintes d'un ralentissement de la demande de pétrole et de carburant et d'un affaiblissement des marges de raffinage ont ébranlé les investisseurs.

Les principaux raffineurs Marathon Petroleum MPC.N , Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N ont perdu plus de 20 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis que Trump a annoncé de nouveaux tarifs douaniers radicaux mercredi après-midi, selon les données de LSEG.

nous estimons que l'adoption des "tarifs de conciliation" entraînera une croissance plus faible du PIB mondial et donc une croissance plus faible de la demande de pétrole, des prix du pétrole et des marges de raffinage plus faibles, comme le montrent les marchés à terme ces derniers jours", Alan Gelder, vice-président des marchés du raffinage, des produits chimiques et du pétrole chez Wood Mackenzie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut étaient à leur plus bas niveau depuis quatre ans et se dirigeaient vers leur plus grande perte hebdomadaire en termes de pourcentage depuis plus de deux ans, en raison des craintes d'escalade de la guerre commerciale, la Chine augmentant les tarifs douaniers sur les produits américains.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont plongé de près de 8% à 64,59 dollars le baril à 10:39 a.m. ET (14:39 GMT) tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont perdu près de 9% à 61,04 dollars.

Le secteur du raffinage est déjà en surabondance et le rétablissement de ses marges dépend donc fortement de la trajectoire de la croissance de la demande, a déclaré M. Gelder.

Selon S&P Global Commodity Insights, la demande mondiale d'essence devrait culminer cette année à environ 28 millions de barils par jour en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques et de l'amélioration de l'efficacité des véhicules, en particulier en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde. La demande de diesel est probablement déjà en baisse après avoir atteint 29 millions de barils par jour l'année dernière.

"Nous prévoyons maintenant une croissance de la demande beaucoup plus faible en 2025 et en 2026, de sorte que non seulement les droits de douane retardent le redressement des marges de raffinage que nous avions précédemment prévu en 2026, mais ils font également baisser les marges de raffinage, peut-être jusqu'aux niveaux de 2021", a déclaré M. Gelder.

Les actions de Marathon Petroleum, qui est le premier raffineur américain en termes de volume, étaient en baisse d'environ 8 % à 118,33 dollars, leur niveau le plus bas depuis juillet 2023, vendredi matin.

Valero Energy, qui est le deuxième raffineur américain en termes de capacité, a chuté d'environ 9 % à 104,32 dollars, son niveau le plus bas depuis mai 2023.

Les actions de Phillips 66 ont glissé d'environ 9% à 97,49 dollars, au plus bas depuis juillet 2023.

Parallèlement, l'indice de l'énergie .SPNY a chuté d'environ 6 % vendredi.

Les nouveaux tarifs douaniers alimentent une guerre commerciale qui pèsera sur l'économie mondiale et la consommation de produits raffinés, notamment le diesel et l'essence, selon les analystes.

"Alors que le pétrole brut et les produits raffinés ont évolué en dents de scie pendant la majeure partie de l'année en raison des tarifs douaniers et des sanctions, la mise en œuvre de tarifs douaniers importants a forcé le marché à réexaminer la demande", ont déclaré les analystes de l'énergie de Rabo Bank dans une note.