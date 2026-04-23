Les actions du secteur du cannabis reculent après une première hausse due à l'étroitesse du champ d'application de la réévaluation américaine

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(Ajout des commentaires des investisseurs aux paragraphes 7 à 10) par Mrinalika Roy et Christy Santhosh

Les actions des sociétés de cannabis ont inversé leurs gains initiaux jeudi, les investisseurs examinant de plus près la portée limitée de la décision du gouvernement américain de reclasser la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par les États en tant que drogue moins dangereuse.

Cronos Group CRON.O , Aurora Cannabis ACB.O , Canopy Growth WEED.TO , Tilray Brands TLRY.O ont chuté de 6 à 10 % dans les échanges de l'après-midi.

Les actions de ces sociétés ont bondi après que le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré dans un billet X que le ministère de la justice "reclassait immédiatement la marijuana approuvée par la FDA et la marijuana autorisée par l'État de l'annexe I à l'annexe III". Le ministère lance également une procédure d'audition accélérée afin d'envisager une reclassification plus large de la marijuana.

Toutefois, les acteurs du secteur ont déclaré que cette mesure ne constituait pas une reclassification radicale.

L'ordonnance s'applique spécifiquement aux médicaments et produits à base de cannabis approuvés par la FDA et fonctionnant dans le cadre de la marijuana médicale des États, plutôt qu'au marché en général, ce qui crée des avantages inégaux dans le secteur, a déclaré le directeur général de FundCanna, Adam Stettner.

Les opérateurs médicaux pourraient bénéficier d'un alignement fédéral plus clair et d'un allégement fiscal potentiel, a-t-il déclaré, tandis que les entreprises axées sur les marchés à usage adulte restent soumises aux restrictions existantes, notamment l'accès limité aux capitaux et la fragmentation réglementaire.

Selon Todd Harrison, associé fondateur et directeur des investissements chez CB1 Capital Management, la décision a été plus limitée que ne l'espéraient les investisseurs: la réévaluation du cannabis médical a été immédiate, tandis qu'une audience sur l'usage pour adultes a été fixée au mois de juin.

M. Harrison a déclaré que la plupart des acteurs du marché ne comprenaient pas les "nuances impliquées, l'opposition ou les défis juridiques", ajoutant que la façon dont le changement a été mis en œuvre avait "dérouté certaines personnes".

Dan Ahrens, gestionnaire de portefeuille du AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF, a déclaré que la faiblesse du secteur ressemblait en partie à une réaction de "vente de la nouvelle" et à une prise de bénéfices à court terme, mais qu'elle était principalement due au fait que les investisseurs digéraient la prochaine étape procédurale nécessaire pour achever la réévaluation, y compris pour l'utilisation par les adultes.

Selon M. Ahrens, de nombreux investisseurs ont interprété l'annonce des auditions comme "de nouveaux retards comme ceux que nous connaissons depuis des années", plutôt que comme un élément du processus visant à achever la réévaluation.

Les défenseurs des politiques ont également mis en garde contre le fait que ce changement, bien qu'important, ne résout guère les problèmes structurels de longue date.

Le reclassement, qui marquerait la reconnaissance de l'usage médical du cannabis, "est un pas dans la bonne direction, (mais) n'est pas une solution", a déclaré Betty Aldworth, présidente du Marijuana Policy Project, en soulignant qu'il n'aborde pas les conflits entre la législation fédérale et celle des États, ni les obstacles juridiques et financiers plus vastes auxquels est confrontée l'industrie.

Dans l'ensemble, le secteur a toutefois salué la décision.

"Le reclassement a le potentiel d'accélérer la recherche clinique, d'élargir l'accès et d'élever les normes de qualité, de cohérence et de sécurité qui font du cannabis médical un pilier légitime des soins de santé modernes", a déclaré Irwin Simon, directeur général de Tilray, dans un communiqué.

Les entreprises du secteur du cannabis ne seront plus soumises à la section 280E, une disposition de l'impôt fédéral américain qui empêche les entreprises qui vendent des substances contrôlées des annexes I et II de demander des crédits d'impôt et des déductions pour leurs dépenses professionnelles.

Cette décision pourrait également faciliter l'accès au financement, car les restrictions fédérales ont longtemps tenu la plupart des banques et des investisseurs institutionnels à l'écart, obligeant les producteurs de cannabis à recourir à des prêts coûteux ou à des prêteurs alternatifs.