Les actions du secteur du cannabis augmentent en prévision d'un éventuel décret de Trump visant à assouplir les restrictions sur la marijuana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des entreprises de cannabis ont augmenté dans les échanges de prémarché jeudi, stimulées par les attentes que le président américain Donald Trump signera un décret assouplissant les réglementations fédérales sur la marijuana.

Au cœur du débat sur la réglementation de la marijuana se trouvent les appels à reclasser le cannabis comme une drogue moins dangereuse, ce qui représenterait le changement le plus important dans la politique relative à la marijuana depuis 1970.

Une telle reclassification ne légalisera pas le cannabis, mais pourrait réduire la charge fiscale des entreprises, accélérer la recherche, permettre le développement de médicaments standardisés et améliorer l'accès au capital.

Les actions cotées aux États-Unis de Tilray TLRY.O ont gagné près de 5 %, SNDL SNDL.O a augmenté de 3 %, Canopy Growth WEED.TO de plus de 5 % et AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.P était en hausse de 6,5 % avant la cloche.

Une reclassification ferait passer la marijuana de l'annexe I, qui comprend des substances comme l'héroïne, l'ecstasy et le peyotl qui n'ont pas d'usage médical reconnu, à l'annexe III, qui couvre les substances présentant un risque modéré à faible de dépendance physique ou psychologique.

Selon certains rapports, Donald Trump envisage un programme pilote de Medicare qui permettrait à certaines personnes âgées d'avoir accès au CBD.

La reclassification et la couverture par Medicare attireraient probablement des investissements de la part d'institutions financières et d'autres investisseurs.