Les actions du secteur des semi-conducteurs traversent une période difficile. Quelle sera la suite ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le début de mois difficile pour les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs en juillet laisse présager une volatilité accrue, alors que les investisseurs sont confrontés à des valorisations élevées et s'interrogent sur la pérennité du boom des investissements dans l'IA.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a perdu plus de 11 % depuis qu'il a atteint un niveau record en juin. L'indice affiche tout de même une hausse de 83 % depuis le début de l'année, un fait qui pèse lourd dans les discussions sur l'avenir. Ces entreprises ont bénéficié d'une croissance massive de leurs bénéfices grâce à la hausse des prix et aux déséquilibres entre l'offre et la demande, mais les marchés sont avant tout tournés vers l'avenir.

"Nous n’avons jamais observé une croissance des bénéfices aussi extrême. Mais la question qui se pose alors est la suivante: combien de temps pouvons-nous espérer que cela dure?", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

Voici quelques graphiques qui permettent aux traders d’évaluer si la remontée du secteur des semi-conducteurs a encore de beaux jours devant elle:

LA "SUGAR RUSH" S’ESTOMPE

Les fonds investis dans les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs ont enregistré des sorties de capitaux d’environ 11 milliards de dollars au cours de la semaine close le 24 juin, soit la plus forte sortie hebdomadaire de ce siècle, selon les données de LSEG Lipper.

Le sentiment à l’égard du secteur s’est récemment montré tout aussi volatil que ses performances. Ces fonds avaient enregistré des entrées de capitaux d’environ 12 milliards de dollars au cours des deux semaines précédentes.

Les analystes s’attendent généralement à ce que les dépenses d’investissement des hyperscalers restent élevées, l’inquiétude concernant ces titres étant en grande partie alimentée par des scénarios hypothétiques impliquant des baisses de cours et des réductions des dépenses d’investissement.

Les dépenses d’investissement mondiales dans les infrastructures cloud et d’IA devraient avoisiner les 1 500 milliards de dollars d’ici 2027, soit une hausse de 40 % à 50 % en glissement annuel, selon une note publiée cette semaine par BofA Securities.

OPINIONS OPTIMISTES DES COURTIERS

Les courtiers américains ont revu à la hausse leurs objectifs de cours, portés par l’espoir que la demande insatiable en matière d’IA soutiendra la croissance des bénéfices.

Parmi les fabricants de puces de l’indice S&P 500, Micron

MU.O présente le potentiel de hausse le plus élevé — reflétant l’écart entre son cours actuel et l’objectif consensuel des analystes —, à plus de 60 %. Les actions du fabricant de puces mémoire Sandisk SNDK.O devraient progresser de plus de 30 %, selon les données de LSEG.

La flambée des prix de la mémoire, due à une offre restreinte, a profité aux fabricants de puces mémoire du monde entier, notamment SK Hynix 000660.KS , dont le titre a bondi de plus de 10 % lors de ses débuts en Bourse aux États-Unis vendredi, à la suite d’une vente d’actions de 26,5 milliards de dollars.

L'action Nvidia devrait quant à elle grimper de plus de 40 %.

Mais d’autres grandes entreprises du secteur des semi-conducteurs se négocient autour de leur objectif de cours médian sur 12 mois, ce qui indique qu’une grande partie du potentiel de hausse pourrait déjà être pris en compte dans les cours.

"Je considère que ces objectifs de cours élevés sont davantage la conséquence de l’incroyable dynamique du secteur des semi-conducteurs qu’un indicateur fiable des performances futures", a déclaré Alexander Lis, directeur des investissements chez SD Ventures.

LE RETOUR DES BAISSIERS

La société d’analyse de données ORTEX a indiqué que les paris à la baisse sur les grandes entreprises de semi-conducteurs se sont multipliés au cours de l’année écoulée et que les positions courtes atteignent désormais leur plus haut niveau depuis trois ans.

"Il s’agit d’un retour progressif de la prudence et des opérations de couverture dans le secteur après une forte hausse, et non pas du type de ventes à découvert massives et très convaincues qui conduisent à des "squeezes"", a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d’ORTEX.

Les positions courtes sur ces actions ont presque doublé en moyenne au cours des trois dernières années, a précisé Hillerberg, celles sur Marvell MRVL.O , Qualcomm QCOM.O et Micron ayant enregistré les hausses les plus importantes.

TEST DES RÉSULTATS

Les bénéfices des entreprises de l’indice S&P 1500 Semiconductors & Equipment Industry .SPCOMTKSM devraient plus que doubler cette année, selon les données compilées par LSEG, grâce notamment à Micron et Nvidia.

Toutefois, cette croissance devrait ralentir en 2027, les bénéfices devant augmenter de 46,1 %, selon ces mêmes données.

Les incertitudes concernant l’évolution des taux d’intérêt américains et le conflit au Moyen-Orient pourraient également peser sur les estimations de bénéfices.

ATTENTION AU PIÈGE DE LA VALORISATION

Nvidia, qui a été au cœur de la hausse des valeurs liées à l’IA, se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel d’environ 19, son plus bas niveau depuis plus de 10 ans. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Micron a atteint en mai son plus bas niveau depuis neuf ans, à 5,4.

"Les valorisations se sont réduites au cours des deux dernières années, ce qui s’explique principalement par une croissance des bénéfices plus rapide que celle des cours", a déclaré Chris Maxey, stratège en chef des marchés chez Wealthspire Advisors.

Mais les ratios cours/bénéfices prévisionnels d’Intel

INTC.O , d’Advanced Micro Devices AMD.O et de Marvell Technology se situent bien au-dessus de leurs moyennes à long terme, ce qui laisse entendre que les prévisions de bénéfices ne rattrapent pas leur retard assez rapidement — et pourrait ramener l’attention des investisseurs sur le caractère "de base" des fabricants de puces, en particulier celles dédiées à la mémoire.

"On ne peut pas nier que le caractère cyclique du secteur va disparaître. Je pense simplement que le cycle va s’allonger considérablement", a déclaré Marija Veitmane, responsable de la recherche actions chez State Street Global Markets.