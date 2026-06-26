 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions du secteur des semi-conducteurs reculent alors que la vague de ventes dans le secteur technologique s'accentue
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

26 juin - ** Les actions du secteur des semi-conducteurs reculent, dans le sillage de la faiblesse générale du secteur technologique, malgré des signaux encourageants concernant la demande en IA de la part de Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O

** Les investisseurs restent préoccupés par les dépenses des hyperscalers en matière d’IA et se demandent qui en fera les frais

** Le moral des marchés a également été affecté par un article du New York Times indiquant qu’OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine, selon des sources proches du dossier

** Micron MU.O recule de 1,8 %, tandis que Qualcomm QCOM.O affiche une légère hausse de 0,7 %

** Parmi les autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, Nvidia NVDA.O recule de 0,9 %, AMD AMD.O de 2 % et Broadcom AVGO.O de 2,5 %

** Arm Holdings ARM.O recule de 3,6 %, Microchip MCHP.O perd 4,6 %, Applied Materials

AMAT.O baisse de 2,9 % et Marvell Technology MRVL.O recule de 4,1 %

** L'indice technologique S&P 500 est en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire de 6 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX recule de plus de 7 %.

** L'ETF Roundhill Memory DRAM.Z recule de 3,9 %, l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 3,9 % et l'ETF VanEck Semiconductor SMH.O recule de 2,9 %

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
513,7500 USD NASDAQ -3,53%
APPLIED MATERIALS
634,6350 USD NASDAQ -4,99%
ARM HOLDING ADR
331,8400 USD NASDAQ -4,56%
BROADCOM
366,0800 USD NASDAQ -3,39%
ISHS SEMICONDUCTOR
592,5050 USD NASDAQ -5,23%
MARVELL TECH
263,7000 USD NASDAQ -6,24%
MICROCHIP TECH
88,3600 USD NASDAQ -6,12%
MICRON TECHNOLOGY
1 154,6900 USD NASDAQ -4,85%
NVIDIA
192,8672 USD NASDAQ -1,47%
QUALCOMM
202,4900 USD NASDAQ -1,18%
S&P 500 INDEX
7 350,15 Pts CBOE -0,10%
VANECK SEMICONDUCT
611,4300 USD NASDAQ -4,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:56

    Cette baisse est un piège.
    Les actualités US sont toutes positives, aucune raison de baisser à court terme.
    La hausse devrait revenir rapidement ( avis perso n’engage personne)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BOURSORAMA
    IA : les gagnants, les perdants ? Votre argent est en jeu !
    information fournie par Boursorama 26.06.2026 17:28 

    L'IA, une révolution déjà en marche Fin 2022, l'intelligence artificielle arrivait dans le quotidien des entreprises et des particuliers avec le lancement de ChatGPT. Depuis, l'IA s'est transformée en mégatendance mondiale, redéfinissant les règles du jeu économique, ... Lire la suite

  • ( AFP / BEHROUZ MEHRI )
    Airbags Takata: la CLCV lance deux nouvelles actions de groupe, contre BMW et Volkswagen
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.06.2026 17:27 

    L'association de consommateurs CLCV a annoncé vendredi lancer deux actions de groupe visant les constructeurs BMW et Volkswagen au nom des propriétaires de voitures équipées d'airbags Takata défectueux, après celle déjà lancée contre Stellantis en décembre. Avec ... Lire la suite

  • (illustration) ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Safran en "négociations exclusives" pour racheter Exail
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.06.2026 17:23 

    Le groupe aéronautique et de défense français Safran a annoncé vendredi être "en négociations exclusives" pour racheter la société française Exail Technologies, spécialisée en drones navals et terrestres ainsi qu'en système de navigation de haute précision. Au ... Lire la suite

  • L'accusé saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen (c) dans le box en verre pare-balle de la salle d'audience provisoire de Magdebourg, lors de son procès pour avoir foncé avec un SUV dans la foule d'un marché de Noël fin 2024, le 26 juin 2026 dans l'est de l'Allemagne ( AFP / Ronny HARTMANN )
    Prison à vie pour l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Magdebourg
    information fournie par AFP 26.06.2026 17:10 

    L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés dans cette ville allemande fin 2024, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi. Le tribunal de Magdebourg ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,52 +8,01%
CAC 40
8 384,87 -0,55%
EXAIL TECHNOLOGIES
116,7 +25,28%
Pétrole Brent
71,52 -4,44%
STELLANTIS
5,024 -1,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank