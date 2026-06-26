Les actions du secteur des semi-conducteurs reculent alors que la vague de ventes dans le secteur technologique s'accentue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

26 juin - ** Les actions du secteur des semi-conducteurs reculent, dans le sillage de la faiblesse générale du secteur technologique, malgré des signaux encourageants concernant la demande en IA de la part de Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O

** Les investisseurs restent préoccupés par les dépenses des hyperscalers en matière d’IA et se demandent qui en fera les frais

** Le moral des marchés a également été affecté par un article du New York Times indiquant qu’OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine, selon des sources proches du dossier

** Micron MU.O recule de 1,8 %, tandis que Qualcomm QCOM.O affiche une légère hausse de 0,7 %

** Parmi les autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, Nvidia NVDA.O recule de 0,9 %, AMD AMD.O de 2 % et Broadcom AVGO.O de 2,5 %

** Arm Holdings ARM.O recule de 3,6 %, Microchip MCHP.O perd 4,6 %, Applied Materials

AMAT.O baisse de 2,9 % et Marvell Technology MRVL.O recule de 4,1 %

** L'indice technologique S&P 500 est en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire de 6 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX recule de plus de 7 %.

** L'ETF Roundhill Memory DRAM.Z recule de 3,9 %, l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 3,9 % et l'ETF VanEck Semiconductor SMH.O recule de 2,9 %