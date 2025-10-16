 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 122,70
-0,81%
Indices
Chiffres-clés

Les actions du secteur des puces électroniques augmentent après les perspectives optimistes de TSMC sur la forte demande d'IA
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs des semi-conducteurs ont progressé jeudi après que le principal fabricant de puces à contrat TSMC 2330.TW a publié des prévisions optimistes, alimentant l'optimisme sur la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle au cours d'une semaine d'accords de plusieurs milliards de dollars dans le secteur.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel record et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, soulignant la forte demande de la part de clients tels que le géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

En début de semaine, d'importantes transactions ont été annoncées dans le secteur de l'IA. Un groupe dirigé par BlackRock a acquis l'opérateur de centres de données Aligned pour 40 milliards de dollars (lien), une opération qui a fait suite à un pacte entre OpenAI et Broadcom pour construire 10 gigawatts (lien) de puces personnalisées, soit suffisamment pour alimenter plus de 8 millions de foyers américains.

Ces développements montrent que la stratégie "pioches et pelles" de Wall Street concernant le matériel d'IA reste forte près de trois ans après les débuts de ChatGPT, alors que les grandes entreprises technologiques et les startups s'efforcent de construire des systèmes capables d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine.

"Il ne s'agit pas d'un simple pic passager. Le trimestre exceptionnel de TSMC en dit long... ce n'est plus une histoire cyclique, c'est une histoire structurelle", a déclaré Kate Leaman, analyste en chef du marché chez AvaTrade.

Les actions du fabricant de puces mémoires Micron Technology

MU.O ont bondi d'environ 4 %, prolongeant un fort rallye de 2025 alors que la demande de mémoire à large bande passante utilisée dans les serveurs d'intelligence artificielle reste serrée. Son rival Samsung Electronics a clôturé en hausse de 2,8 % sur la bourse sud-coréenne.

Nvidia NVDA.O a progressé de 1,2%, tandis que Marvell Technology MRVL.O a gagné 1,3% et Broadcom AVGO.O a grimpé de 2,4%.

Mercredi, Salesforce CRM.N a prévu un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars d'ici 2030, grâce à l'intégration rapide de l'IA dans l'ensemble de ses services cloud, reflétant les tendances plus larges en matière d'investissement des entreprises qui soutiennent la demande soutenue de semi-conducteurs avancés.

Valeurs associées

APPLE
247,4500 USD NASDAQ -0,76%
BLACKROCK
1 174,570 USD NYSE -2,41%
BROADCOM
354,1500 USD NASDAQ +0,80%
MARVELL TECH
88,2300 USD NASDAQ -0,74%
MICRON TECHNOLOGY
202,5300 USD NASDAQ +5,52%
MICROSOFT
511,6100 USD NASDAQ -0,35%
NVIDIA
181,8100 USD NASDAQ +1,10%
SALESFORCE
245,890 USD NYSE +3,89%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank