Les actions du secteur des puces électroniques augmentent après les perspectives optimistes de TSMC sur la forte demande d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs des semi-conducteurs ont progressé jeudi après que le principal fabricant de puces à contrat TSMC 2330.TW a publié des prévisions optimistes, alimentant l'optimisme sur la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle au cours d'une semaine d'accords de plusieurs milliards de dollars dans le secteur.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel record et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, soulignant la forte demande de la part de clients tels que le géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

En début de semaine, d'importantes transactions ont été annoncées dans le secteur de l'IA. Un groupe dirigé par BlackRock a acquis l'opérateur de centres de données Aligned pour 40 milliards de dollars (lien), une opération qui a fait suite à un pacte entre OpenAI et Broadcom pour construire 10 gigawatts (lien) de puces personnalisées, soit suffisamment pour alimenter plus de 8 millions de foyers américains.

Ces développements montrent que la stratégie "pioches et pelles" de Wall Street concernant le matériel d'IA reste forte près de trois ans après les débuts de ChatGPT, alors que les grandes entreprises technologiques et les startups s'efforcent de construire des systèmes capables d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine.

"Il ne s'agit pas d'un simple pic passager. Le trimestre exceptionnel de TSMC en dit long... ce n'est plus une histoire cyclique, c'est une histoire structurelle", a déclaré Kate Leaman, analyste en chef du marché chez AvaTrade.

Les actions du fabricant de puces mémoires Micron Technology

MU.O ont bondi d'environ 4 %, prolongeant un fort rallye de 2025 alors que la demande de mémoire à large bande passante utilisée dans les serveurs d'intelligence artificielle reste serrée. Son rival Samsung Electronics a clôturé en hausse de 2,8 % sur la bourse sud-coréenne.

Nvidia NVDA.O a progressé de 1,2%, tandis que Marvell Technology MRVL.O a gagné 1,3% et Broadcom AVGO.O a grimpé de 2,4%.

Mercredi, Salesforce CRM.N a prévu un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars d'ici 2030, grâce à l'intégration rapide de l'IA dans l'ensemble de ses services cloud, reflétant les tendances plus larges en matière d'investissement des entreprises qui soutiennent la demande soutenue de semi-conducteurs avancés.