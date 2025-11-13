 Aller au contenu principal
Les actions du secteur des puces à mémoire chutent après la publication par Kioxia d'une baisse de ses bénéfices et de ses ventes
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions des fabricants de puces mémoire chutent avant la mise sur le marché, après que le fabricant de mémoire flash Kioxia a annoncé une baisse de ses ventes et de ses bénéfices semestriels.

** Kioxia, basé au Japon, annonce une baisse de 13 % de ses ventes pour le semestre clos le 30 septembre, à 791,15 milliards de yens (5,25 milliards de dollars), et une baisse de 66,5 % de son bénéfice, à 58,94 milliards de yens.

** Les actions de Seagate Technology STX.O ont baissé d'environ 4 %, tandis que Western Digital WDC.O a chuté de plus de 3 %

** Sandisk SNDK.O , qui a une coentreprise avec Kioxia Corp, une filiale de Kioxia Holdings, est en baisse de ~6% à 266,8 $.

** Jusqu'à la dernière clôture, STX et WDC ont plus que triplé, tandis que SNDK a presque été multiplié par huit depuis son retour sur le Nasdaq en février de cette année

(1 $ = 150,7800 yens)

