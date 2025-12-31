 Aller au contenu principal
Les actions du secteur de la santé animale reviennent en force en 2025, à l'exception de Zoetis, qui reste à la traîne
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions du secteur de la santé animale se terminent en 2025 avec des gains solides provenant de la demande de vaccins et de médicaments pour animaux, IDEXX

IDXX.O et Elanco ELAN.N menant la charge pour un rebond après les pertes de 2024 et Zoetis ZTS.N terminant l'année en territoire négatif

** IDXX et ELAN sont en hausse de 65% et 87%, respectivement, cette année, grâce à la forte demande pour leurs vaccins, médicaments et outils de diagnostic

** Contrairement à ses pairs IDEXX et Elanco, l'action Zoetis a plongé de 22 % cette année en raison de la faiblesse des ventes, de l'insuffisance des bénéfices et des préoccupations liées à la normalisation des stocks; ZTS devrait enregistrer une deuxième année consécutive de pertes

** Selon les données du LSEG, la couverture de Wall Street est orientée à la hausse, les notes "achat"/"achat fort" étant prédominantes pour ELAN, ZTS et IDXX, car les analystes s'attendent à des perspectives solides pour 2026 pour leurs produits

