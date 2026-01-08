Les actions du secteur de la défense aux États-Unis augmentent alors que Trump propose un budget de 1,5 trillion de dollars pour 2027

8 janvier - ** Les actions des entreprises de défense progressent avant la mise sur le marché après que le président américain Donald Trump a appelé à un budget de 1,5 trillion de dollars en 2027

** Northrop Grumman NOC.N en hausse de 6,8%, Lockheed Martin LMT.N en hausse de 6,7%, RTX RTX.N en hausse de 5,5% ** Kratos Defense KTOS.O en hausse de 6,6%, General Dynamics

GD.N en hausse de 4,3% dans de faibles volumes ** L'information manque de clarté sur le financement alors que le Département de la Défense cherche à obtenir un budget total de 1 000 milliards de dollars pour 2026, selon un groupe d'analystes en actions dirigé par Sheila Kahyaoglu chez Jefferies

** Si l'augmentation du budget va aux achats et à la R&D, le courtier s'attend à une hausse du BPA de 11% pour GD, 13% pour NOC, 8% pour LMT et 6% pour RTX ** Les actions des entreprises de défense ont chuté mercredi après que Trump a menacé d'arrêter leurs dividendes et leurs rachats d'actions ** Jefferies prévoit que l'absence de rachats d'actions en 2026-2027 entraînera une baisse de ~5-10% des actions de GD, NOC, LMT et RTX, GD étant la plus touchée ** Le sous-indice S&P 500 Aerospace and Defense .SPLRCAERO a enregistré l'année dernière sa plus forte hausse annuelle depuis 2013