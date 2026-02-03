Les actions du secteur de l'obésité s'effondrent en raison des prévisions de ventes décevantes de Novo pour 2026

Les actions des fabricants et développeurs de médicaments contre l'obésité ont chuté mardi, après que Novo Nordisk NOVOb.CO ait prévu une baisse des ventes plus forte que prévu pour 2026, soulignant l'intensification de la concurrence sur le marché de l'amaigrissement.

Eli Lilly LLY.N a baissé d'environ 4,1%, Structure Therapeutics GPCR.O a chuté de 8,1% et Altimmune ALT.O a baissé de 3,5%. Viking Therapeutics VKTX.O a baissé de plus de 4% et Amgen AMGN.O a glissé de près de 1% dans les échanges de l'après-midi.

Le fabricant de Wegovy, Novo, a déclaré qu'il s'attendait à ce que ses ventes chutent de 5 à 13 % cette année, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une baisse de 2 %. Ses actions cotées en bourse aux États-Unis ont chuté de 14,2 % à 50,57 dollars.

Le fabricant danois de médicaments a également fait état d'une baisse de 14 % de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, à 31,7 milliards de couronnes danoises, soit un peu plus que l'estimation de 31,2 milliards de couronnes.

Jonathan Wolleben, analyste chez Citizens, s'est dit "surpris" de la faiblesse des actions de Structure Therapeutics mardi, notant que les volumes d'échanges étaient modestes et que le secteur dans son ensemble était également sous pression.

"Novo montre qu'il y a un marché pour les options orales, et la demande pour les oraux restera certainement, surtout si les injections à action prolongée ne correspondent pas aux attentes en matière d'efficacité et de tolérance", a déclaré M. Wolleben.

Séparément, Wolleben a ajouté que Pfizer PFE.N a rapporté des "données décevantes" pour son injection mensuelle de GLP qui pourraient peser sur les actions de Structure.

Le médicament, administré sous forme d'injection mensuelle, a montré une perte de poids soutenue après 28 semaines, a déclaré Pfizer, ajoutant qu'il vise 2028 pour sa première approbation sur le marché à croissance rapide des médicaments pour la perte de poids.

Les actions de Pfizer étaient en baisse de 3,5 % à 25,73 dollars dans les échanges de l'après-midi.

Cette chute générale intervient alors que Wall Street réévalue ses prévisions de longue date selon lesquelles le marché des médicaments contre l'obésité pourrait atteindre 150 milliards de dollars au début de la prochaine décennie, alors que les prix américains des traitements GLP-1 de Novo et Lilly chutent fortement et que la concurrence s'intensifie sur le marché des consommateurs qui paient en espèces.

Les analystes ont repoussé les échéances de ventes maximales et revu leurs prévisions à la baisse, certains d'entre eux estimant que le marché devrait se situer entre 80 et 105 milliards de dollars d'ici à 2030.

(1 $ = 6,3201 couronnes danoises)