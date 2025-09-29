 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions du secteur de l'ameublement chutent après la publication par Donald Trump d'une note sur de nouveaux droits de douane sur les meubles
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

29 septembre - ** Les actions des sociétés d'ameublement exposées aux importations aux États-Unis chutent dans les premiers échanges, après les nouveaux droits de douane imposés par le président Donald Trump sur le secteur ** Donald Trump a déclaré qu'il donnerait des détails sur les droits de douane supplémentaires de 30 % qu'il a imposés sur certaines importations de meubles aux États-Unis la semaine dernière

** Je vais imposer des droits de douane substantiels à tout pays qui ne fabrique pas ses meubles aux États-Unis. Les détails suivront", déclare Trump dans un message sur les réseaux sociaux

** "Nous pensons que l'industrie est susceptible de voir une nouvelle série d'augmentations de prix cet automne à la lumière des récents développements tarifaires", indique une note d'UBS

** La maison de courtage indique que les décorations de vacances pourraient subir des hausses de prix, ce qui pourrait modifier le comportement des consommateurs en matière de dépenses

** Les importations indiennes sont soumises à des droits de douane d'environ 50 %; les prix pourraient augmenter pour les tapis et les produits textiles fortement exposés aux États-Unis - UBS

** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair

W.N sont en baisse de ~1% à 86,36 $, celles du propriétaire de Pottery Barn Williams-Sonoma WSM.N de ~4% à 193,13 $, et celles du distributeur de meubles de luxe RH RH.N de près de 5% à 192,98 $

Valeurs associées

RH
192,290 USD NYSE -4,96%
WAYFAIR RG-A
86,390 USD NYSE -0,53%
WILLIAMS-SONOMA
193,180 USD NYSE -4,10%
