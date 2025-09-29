Les actions du secteur de l'ameublement chutent après la publication par Donald Trump d'une note sur de nouveaux droits de douane sur les meubles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

29 septembre - ** Les actions des sociétés d'ameublement exposées aux importations aux États-Unis chutent dans les premiers échanges, après les nouveaux droits de douane imposés par le président Donald Trump sur le secteur ** Donald Trump a déclaré qu'il donnerait des détails sur les droits de douane supplémentaires de 30 % qu'il a imposés sur certaines importations de meubles aux États-Unis la semaine dernière

** Je vais imposer des droits de douane substantiels à tout pays qui ne fabrique pas ses meubles aux États-Unis. Les détails suivront", déclare Trump dans un message sur les réseaux sociaux

** "Nous pensons que l'industrie est susceptible de voir une nouvelle série d'augmentations de prix cet automne à la lumière des récents développements tarifaires", indique une note d'UBS

** La maison de courtage indique que les décorations de vacances pourraient subir des hausses de prix, ce qui pourrait modifier le comportement des consommateurs en matière de dépenses

** Les importations indiennes sont soumises à des droits de douane d'environ 50 %; les prix pourraient augmenter pour les tapis et les produits textiles fortement exposés aux États-Unis - UBS

** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair

W.N sont en baisse de ~1% à 86,36 $, celles du propriétaire de Pottery Barn Williams-Sonoma WSM.N de ~4% à 193,13 $, et celles du distributeur de meubles de luxe RH RH.N de près de 5% à 192,98 $