Les actions du secteur de l'ameublement chutent après l'annonce par Trump de nouveaux droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions des entreprises d'ameublement exposées aux importations aux États-Unis chutent dans les premiers échanges après que le président Donald Trump a imposé de nouveaux droits de douane sur le secteur de l'ameublement

** Trump a déclaré qu'il donnerait des détails sur les droits de douane supplémentaires de 30 % qu'il a imposés sur certaines importations de meubles aux États-Unis la semaine dernière

** Je vais imposer des droits de douane substantiels à tout pays qui ne fabrique pas ses meubles aux États-Unis. Les détails suivront", déclare Trump dans un message sur les réseaux sociaux

** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair

W.N ont baissé de près de 2 % à 85,37 $

** Les actions de Williams-Sonoma WSM.N , propriétaire de Pottery Barn, ont baissé d'environ 2 % à 196,46 $, tandis que le distributeur de meubles de luxe RH RH.N a baissé de près de 1 % à 200,95 $