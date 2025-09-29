 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 893,42
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions du secteur de l'ameublement chutent après l'annonce par Trump de nouveaux droits de douane
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions des entreprises d'ameublement exposées aux importations aux États-Unis chutent dans les premiers échanges après que le président Donald Trump a imposé de nouveaux droits de douane sur le secteur de l'ameublement

** Trump a déclaré qu'il donnerait des détails sur les droits de douane supplémentaires de 30 % qu'il a imposés sur certaines importations de meubles aux États-Unis la semaine dernière

** Je vais imposer des droits de douane substantiels à tout pays qui ne fabrique pas ses meubles aux États-Unis. Les détails suivront", déclare Trump dans un message sur les réseaux sociaux

** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair

W.N ont baissé de près de 2 % à 85,37 $

** Les actions de Williams-Sonoma WSM.N , propriétaire de Pottery Barn, ont baissé d'environ 2 % à 196,46 $, tandis que le distributeur de meubles de luxe RH RH.N a baissé de près de 1 % à 200,95 $

Valeurs associées

RH
192,120 USD NYSE -5,04%
WAYFAIR RG-A
86,375 USD NYSE -0,55%
WILLIAMS-SONOMA
193,330 USD NYSE -4,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank