Les actions du secteur biotechnologique ont atteint un niveau record après le succès des essais cliniques menés par Moderna et Merck sur un vaccin contre le mélanome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
19 août - ** L'indice biotechnologique du Nasdaq .NBI progresse de 4,4 % pour atteindre un nouveau record après le succès du vaccin contre le mélanome de Moderna MRNA.O , développé en collaboration avec Merck MRK.N , lors d'un essai clinique à grande échelle
** Les actions de BioNTech BNTX.O cotées aux États-Unis grimpent de 18,6 %, celles de Novavax NVAX.O de 6 %, tandis que celles de Virax Biolabs Group VRAX.O s'envolent de 37 % pour atteindre 3,78 dollars ** Le secteur pharmaceutique a certes fait des allers-retours à la une de l’actualité. Mais il a bien sûr été éclipsé par d’autres sujets tels que l’intelligence artificielle et la cybersécurité, a déclaré Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management ** Cette nouvelle "va sans aucun doute attirer davantage l’attention des investisseurs vers le secteur pharmaceutique"
** L'action Moderna a plus que doublé pour atteindre 128,43 $, son plus haut niveau depuis juin 2024, tandis que Merck a grimpé de 9,2 % pour enregistrer un nouveau record historique
** À la clôture d’hier, l’indice NBI affichait une hausse de près de 22 % depuis le début de l’année, contre un gain de 12,4 % pour le S&P 500 .SPX
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