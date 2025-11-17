Les actions du groupe publicitaire WPP augmentent après que les médias ont fait état d'un intérêt pour une offre d'achat

(Mise à jour avec l'évolution de l'action et les étapes importantes, ajout du contexte)

Les actions de WPP WPP.L ont augmenté de 6,6 % lundi après que le Times a rapporté, en citant des sources, que la société britannique de publicité a attiré l'intérêt de son rival français Havas HAVAS.AS et des sociétés de capital-investissement Apollo APO.N et KKR KKR.N .

Les actions de WPP ont chuté de plus de 60 % depuis le début de l'année, ce qui lui donne une valeur de marché d'environ 3 milliards de livres (3,95 milliards de dollars). Malgré la hausse enregistrée lundi, les actions restent proches de leur niveau le plus bas depuis 27 ans.

Le groupe publicitaire, fondé par Martin Sorrell en 1985, a lancé un avertissement sur les bénéfices le mois dernier, après avoir fait état d'une baisse plus importante que prévu de 5,9 % du chiffre d'affaires net à périmètre constant. Il fait actuellement l'objet d'une vaste refonte opérationnelle sous la houlette de sa nouvelle directrice générale Cindy Rose, qui cherche à simplifier le groupe tout en se concentrant sur les données et l'IA.

WPP, Havas, KKR et Apollo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

(1 $ = 0,7596 livre)