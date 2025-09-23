Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue rebondissent, les affirmations de Trump font face à des réactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action du fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N a augmenté mardi en cours d'échanges européens, même après que le président américain Donald Trump a établi un lien entre son populaire médicament contre la douleur et le risque d'autisme pendant la grossesse.

Les actions de Kenvue cotées à Francfort J4D.F ont gagné 6%, rebondissant d'un niveau record atteint la veille avant la conférence de presse extraordinaire de Trump à la Maison Blanche.

Les analystes de Citi ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'action se redresse, citant l'absence de nouvelles preuves scientifiques.

"Dans l'ensemble, nous voyons un risque judiciaire limité à la suite de l'annonce d'aujourd'hui, mais il pourrait y avoir un impact sur la consommation de Tylenol en raison des titres négatifs", ont-ils écrit.

De nombreux médecins rejettent cette allégation et Kenvue a réaffirmé qu'il n'existait aucun lien scientifique entre l'acétaminophène, l'ingrédient actif du Tylenol, et l'autisme, avertissant que de telles suggestions pourraient mettre en péril la santé maternelle.

La Food and Drug Administration a déclaré qu'elle mettrait à jour les étiquettes du Tylenol et de ses versions génériques afin de refléter les preuves d'un lien possible entre la consommation d'acétaminophène pendant la grossesse et des troubles neurologiques tels que l'autisme et le TDAH, tout en soulignant qu'aucune relation de cause à effet n'a été établie.

Les actions de Kenvue à Francfort sont en baisse de 22,6 % depuis le début de l'année.