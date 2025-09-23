Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue rebondissent, les affirmations de Trump font face à des réactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec les actions américaines au paragraphe 1, ajout du contexte aux paragraphes 2 et 3, commentaires de l'EMA et de l'OMS aux paragraphes 9 et 10)

Les actions de Kenvue KVUE.N ont augmenté de 6% dans les échanges de pré-marché mardi, prêts à rebondir d'un niveau record atteint lors de la session précédente, alors que le président américain Donald Trump a lié son médicament populaire contre la douleur, le Tylenol, à l'autisme.

Lundi, Donald Trump a établi un lien entre l'autisme et l'utilisation de vaccins pendant l'enfance et la prise de Tylenol, connu sous le nom générique de paracétamol, par les femmes enceintes, élevant ainsi des affirmations non étayées par des preuves scientifiques au premier plan de la politique de santé des États-Unis.

Au moins deux analystes ont souligné l'absence de nouvelles preuves scientifiques à l'appui de l'action.

"Dans l'ensemble, nous voyons un risque judiciaire limité suite à l'annonce d'aujourd'hui, mais il pourrait y avoir un impact sur la consommation de Tylenol en raison des titres négatifs", ont écrit les analystes de Citi.

Les actions ont chuté à un niveau historiquement bas lundi, avant la conférence au cours de laquelle Donald Trump a mis en garde à plusieurs reprises contre l'utilisation de l'analgésique et a suggéré que les vaccins courants ne soient pas pris ensemble ou si tôt dans la vie d'un enfant.

De nombreux médecins rejettent cette affirmation et Kenvue a réaffirmé qu'il n'y avait pas de lien scientifique entre l'acétaminophène, l'ingrédient actif du Tylenol, et l'autisme, avertissant que de telles suggestions pourraient mettre en danger la santé maternelle.

"Le risque actuel pour le Tylenol est lié à l'opinion publique sur la marque", a déclaré Susan Anderson, analyste chez Canaccord Genuity.

La Food and Drug Administration a déclaré qu'elle mettrait à jour les étiquettes du Tylenol et des versions génériques afin de refléter les preuves d'un lien possible entre la consommation d'acétaminophène pendant la grossesse et des troubles neurologiques tels que l'autisme et le TDAH, tout en soulignant qu'aucune relation de cause à effet n'a été établie.

Un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi à l'adresse que les preuves d'un lien entre la prise de paracétamol pendant la grossesse et l'autisme restaient incohérentes et qu'il ne fallait pas remettre en question la valeur des vaccins qui sauvent des vies.

L'Agence européenne des médicaments a également confirmé qu'il n'y avait pas de nouvelles preuves justifiant de modifier les lignes directrices actuelles concernant ce médicament.