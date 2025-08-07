Les actions du développeur de technologies spatiales Firefly devraient s'ouvrir à un prix supérieur de près de 53 % à celui de l'introduction en bourse

Firefly fixe le prix de l'introduction en bourse à 45 dollars par rapport à la fourchette proposée de 41 à 43 dollars

L'introduction en bourse valorise la société de technologie spatiale à 6,32 milliards de dollars

Les entreprises privées jouent un rôle de plus en plus important dans le programme spatial américain

Les analystes sont optimistes quant aux perspectives du secteur

(Mise à jour du titre et des paragraphes 1 et 2 avec les dernières indications) par Ateev Bhandari, Arasu Kannagi Basil et Joey Roulette

Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont été indiquées pour ouvrir à près de 53 % au-dessus de leur prix d'introduction en bourse jeudi, alors que les investisseurs continuent d'injecter des capitaux dans les entreprises qui contribuent à l'expansion du programme spatial et de défense des États-Unis.

Si les actions commencent à s'échanger au dernier prix indiqué de 69 dollars l'unité sur le Nasdaq, elles pourraient potentiellement valoriser Firefly à près de 9,7 milliards de dollars, ce qui marquerait un revirement frappant pour une entreprise autrefois assiégée.

Firefly, qui est devenue la première entreprise privée à réussir un alunissage il y a cinq mois, a levé 868,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse, à 45 dollars l'action, ce qui est supérieur à sa fourchette de prix déjà très élevée.

La société a obtenu une évaluation de 6,32 milliards de dollars, devant Karman Holdings KRMN.N , soutenue par Trive Capital, et Voyager Technologies VOYG.N , qui ont fait leur entrée en bourse au début de l'année.

"Chez Firefly, nous avons remporté de nombreux succès en vue de notre introduction en bourse", a déclaré Jason Kim, le directeur général, à Reuters jeudi, en soulignant la percée de la société sur la Lune, le lancement rapide par le Pentagone de sa fusée Alpha de taille moyenne en 2023 et un secteur d'activité en plein essor qui proposera des véhicules spatiaux manœuvrables à la Force spatiale des États-Unis.

Les introductions en bourse aux États-Unis se sont accélérées après que la volatilité due aux droits de douane a entravé les cotations en avril, relançant une reprise longtemps attendue des ventes d'actions pour la première fois.

"Je pense que les introductions en bourse de sociétés à forte capitalisation continueront d'être nombreuses jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Ross Carmel, associé du cabinet d'avocats Sichenzia Ross Ference Carmel.

Firefly a parcouru un long chemin après un passé tumultueux, notamment une faillite en 2017 et l'éviction de son directeur général l'année dernière.

Sa faillite a conduit Noosphere Ventures, l'investisseur milliardaire ukrainien Max Polyakov, à acquérir une participation majoritaire dans l'entreprise qui, quatre ans plus tard, a dû être vendue à AE Industrial Partners en raison de problèmes de sécurité nationale soulevés par le gouvernement américain.

Créée en 2014 par Tom Markusic, aujourd'hui directeur de la technologie, Firefly a commencé par être une société de lancement centrée sur sa fusée Alpha de taille moyenne et d'une hauteur de 95 pieds. Elle s'est ensuite développée dans le domaine des engins spatiaux et des atterrisseurs lunaires afin de fournir des services de mission aux gouvernements et au marché lunaire naissant.

"Les meilleures entreprises traversent des périodes difficiles et des défis, mais les meilleures entreprises se relèvent et s'améliorent continuellement", a déclaré Kim, qui a pris la direction de Firefly l'année dernière après avoir dirigé Millennium Space Systems, une petite entreprise de satellites appartenant à Boeing.

Intuitive Machines LUNR.O , basée à Houston, a été la première entreprise privée à atteindre la lune l'année dernière, mais son atterrisseur Odysseus a fait un atterrissage raté, contrecarrant la plupart des objectifs de la mission de ses clients à bord.

Le Blue Ghost de Firefly s'est posé en toute sécurité sur la lune en mars, une étape importante pour cette petite unité qui n'était autrefois qu'un élément secondaire par rapport à d'autres objectifs commerciaux. Il s'agit également d'une percée pour la NASA et son modèle de contrat conçu pour stimuler les missions privées sur la lune.

"Firefly a déjà démontré des capacités de lancement réactives et a livré une charge utile lunaire - des preuves qui comptent pour la Force spatiale et la NASA", a déclaré Ali Javaheri, analyste des technologies émergentes chez PitchBook.

Au 31 mars, la société avait un carnet de commandes d'environ 1,1 milliard de dollars et plus de 30 lancements prévus sous contrat.

"Les investisseurs se concentreront probablement sur la croissance du carnet de commandes, les tendances de la marge brute à mesure que la production augmente, et la marge de manœuvre de Firefly après l'introduction en bourse", a déclaré Javaheri.

La société s'attend toutefois à subir des pertes nettes au cours des prochaines années, selon les documents déposés.

LA SCRUTIN DE L'ESPACE

La montée des tensions géopolitiques et la détérioration des relations internationales ont braqué les projecteurs sur les entrepreneurs de l'espace et de la défense, alors que le président américain Donald Trump cherche à renforcer les programmes spatiaux militaires et civils grâce à l'efficacité des entreprises à but lucratif.

SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, dont les contrats avec le gouvernement s'élèvent à environ 22 milliards de dollars , est devenue un élément essentiel du réseau mondial de satellites et pourrait gérer un élément crucial du "Dôme d'or", le bouclier antimissile prévu par Trump.

La croissance rapide de SpaceX dans l'industrie spatiale et les dernières tensions entre Musk et Trump ont toutefois incité les responsables de à entamer des discussions avec d'autres fabricants de fusées et de technologies, certains invoquant des problèmes de sécurité nationale liés à la dépendance concentrée.

Kim a déclaré que Firefly envisageait un rôle potentiel dans le programme du Dôme d'or, notant que sa fusée Alpha pourrait être utilisée pour lancer des cibles de missiles d'essai pour le système ou que sa plateforme spatiale Elytra pourrait accueillir des intercepteurs de missiles basés dans l'espace envisagés par le programme.

"Nous serons en mesure d'accélérer notre ligne de production pour répondre à la demande croissante", a déclaré Kim à propos du système Golden Dome.

Firefly a reçu le soutien de l'entreprise de défense américaine Northrop Grumman NOC.N dans le cadre d'un partenariat visant à construire conjointement une fusée plus grande, baptisée Eclipse, qui devrait être lancée pour la première fois depuis l'île de Wallops, en Virginie, dès 2026.

"L'implication de Northrop Grumman indique un alignement sur les priorités de sécurité nationale, tandis que la présence de Mitsui ouvre des voies vers l'Asie et aide à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Javaheri de PitchBook.

Northrop est l'un des trois fournisseurs de moteurs de fusée à propergol solide des États-Unis .