Les actions du cannabis en hausse en Europe, Trump semblant vouloir assouplir les règles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Canopy Growth a tiré les valeurs américaines du cannabis vers le haut dans les premiers échanges européens lundi, renforçant le rallye de vendredi après les rapports de la semaine dernière selon lesquels les États-Unis pourraient bientôt assouplir les restrictions sur la marijuana.

Le Washington Post a rapporté jeudi que Donald Trump devrait pousser le gouvernement à assouplir considérablement les restrictions fédérales, tandis que la chaîne CNBC a déclaré que le président américain pourrait publier un décret dès lundi.

Les actions cotées à Francfort de Canopy Growth WEED.TO ont augmenté, lundi, de 17,9 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis mai, après une hausse de 49 % vendredi, tandis que Tilray Brands TLRY.O ont également prolongé la hausse de vendredi. Ils ont ensuite réduit une partie de leurs gains pour s'échanger en hausse de 8,8 %, 2,8 % et 3,2 %, respectivement.

Canopy Growth figurait parmi les ordres les plus exécutés sur la plateforme allemande Tradegate, ce qui suggère un intérêt des particuliers pour le secteur, au même titre que Nvidia et le groupe de défense Rheinmetall.

Selon le Washington Post, Trump envisage d'ordonner aux agences de reclasser la marijuana dans la catégorie des drogues de l'annexe III, réduisant ainsi la surveillance de la plante et de ses dérivés au même niveau que certains analgésiques courants délivrés sur ordonnance et d'autres médicaments.