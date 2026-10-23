Les actions des télécoms américains reculent après l'annonce de pourparlers de SpaceX concernant un programme d'opérateur mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 octobre - ** Les valeurs du secteur des télécommunications américain reculent en pré-ouverture après l'annonce selon laquelle SpaceX serait en pourparlers avec des sociétés d'infrastructures cellulaires , dans le cadre d'un programme visant à créer un opérateur mobile à l'échelle nationale
** Bloomberg a rapporté jeudi que SpaceX prévoyait d’obtenir l’accès à au moins 80 000 sites à travers les États-Unis; l’entreprise serait en pourparlers avec le fournisseur d’infrastructures mobiles Crown Castle CCI.N
** Verizon VZ.N recule de 3,1%; AT&T T.N et T-Mobile
TMUS.O perdent chacune 3,3%
** Les entreprises d’infrastructures de communication bondissent, Crown Castle gagnant 7,4% et American Tower AMT.N progressant de 5,7%
** À la clôture d'hier, AT&T et T-Mobile affichaient respectivement une baisse de 8,4% et 21,8% depuis le début de l'année, tandis que Verizon progressait de 11%
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