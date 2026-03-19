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Les actions des sociétés minières d'argent chutent en raison de la hausse du dollar
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 4,8 % à 71,74 $ l'once

** Les prix chutent sous la pression d'un dollar plus fort et d'une hausse des rendements du Trésor

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N sont en baisse de 6,7 % et 6,1 %, respectivement

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N chutent respectivement de 7,2% et 6,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P plongent tous deux d'environ 6 %

Valeurs associées

Argent
71,74 USD Six - Forex 1 -5,21%
COEUR MINING
19,230 USD NYSE -8,56%
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ENDEAVOUR SILVER
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18,490 USD NYSE -5,71%
SILVERCORP METAL
13,850 CAD TSX -6,67%
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