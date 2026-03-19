Les actions des sociétés minières d'argent chutent en raison de la hausse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= a baissé de 4,8 % à 71,74 $ l'once
** Les prix chutent sous la pression d'un dollar plus fort et d'une hausse des rendements du Trésor
** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur
CDE.N sont en baisse de 6,7 % et 6,1 %, respectivement
** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver
EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N chutent respectivement de 7,2% et 6,5%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P plongent tous deux d'environ 6 %
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