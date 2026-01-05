 Aller au contenu principal
Les actions des sociétés minières d'argent augmentent après la flambée des prix suite à la capture de Maduro
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 4,6 % pour atteindre 75,99 $ l'once

** Les prix augmentent après que les États-Unis ont capturé le Président vénézuélien Nicolas Maduro au cours du week-end, intensifiant les tensions géopolitiques et augmentant la demande pour le métal

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,4%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,6%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 4,6 %; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse d'environ 3 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~5%

Valeurs associées

Argent
76,22 USD Six - Forex 1 +4,87%
COEUR MINING
17,550 USD NYSE -1,52%
ENDEAVOUR SILVER
12,410 CAD TSX -3,87%
ENDEAVOUR SILVER
9,030 USD NYSE -3,99%
HECLA MINING
18,875 USD NYSE -1,64%
SILVERCORP METAL
11,450 CAD TSX -0,26%
