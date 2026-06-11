Les actions des sociétés aurifères remontent après que Trump a suspendu les frappes contre l'Iran

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11 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or poursuivent leur hausse après l'annonce par le président américain Donald Trump de l'annulation des frappes contre l'Iran GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 2% à 4 154,64 $ l'once

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , progressent respectivement de 4,7% et 2,4%

*** Actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N progressent de 4,8% à 6,2%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 1,2% et Kinross Gold K.TO en hausse de 2,4%