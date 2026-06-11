 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères remontent après que Trump a suspendu les frappes contre l'Iran
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 19:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or poursuivent leur hausse après l'annonce par le président américain Donald Trump de l'annulation des frappes contre l'Iran GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 2% à 4 154,64 $ l'once

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , progressent respectivement de 4,7% et 2,4%

*** Actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N progressent de 4,8% à 6,2%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 1,2% et Kinross Gold K.TO en hausse de 2,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
218,230 CAD TSX +2,74%
ANGLOGOLD ASH
82,090 USD NYSE +4,61%
BARRICK MINING
54,070 CAD TSX +4,34%
GOLD FIELDS
30,700 EUR Tradegate +7,34%
GOLD FIELDS SP ADR
35,400 USD NYSE +5,61%
HARMONY GOLD MIN
13,150 EUR Tradegate +2,33%
HARMONY GOLD SP ADR
15,025 USD NYSE +4,09%
KINROSS GOLD
34,350 CAD TSX +4,12%
NEWMONT
96,630 USD NYSE +4,17%
Or
4 169,86 USD Six - Forex 1 +2,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,71 -4,52%
CAC 40
8 200,8 +0,48%
OSE IMMUNO
4,378 +26,68%
SOITEC
128,6 +2,59%
2CRSI
48,22 -1,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank