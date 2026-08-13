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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les investisseurs encaissent leurs gains après la remontée des cours
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 14:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 0,3% à 4.395,04 dollars l'once après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois

** Les cours baissent , les investisseurs prenant leurs bénéfices à la suite de la publication des données sur l’inflation américaine qui ont fortement réduit les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain

** “On peut sans doute affirmer que le marché était surpositionné avant la publication de ces chiffres d’inflation modérés: après avoir acheté la rumeur, il vend désormais la réalité”, a déclaré l’analyste indépendant Ross Norman

** Les principaux groupes miniers, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , ont tous deux reculé de 1,2% respectivement

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N ont reculé de 1,8% à 2,3%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.N reculent de 1,6% et Kinross Gold KGC.N de 1,75%

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ANGLOGOLD ASH
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BARRICK MINING
57,470 CAD TSX 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
40,745 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD MIN
16,900 EUR Tradegate -1,46%
HARMONY GOLD SP ADR
19,870 USD NYSE 0,00%
KINROSS GOLD
27,500 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
117,850 USD NYSE 0,00%
Or
4 394,00 USD Six - Forex 1 -0,33%
SIBANYE SP ADR
10,715 USD NYSE 0,00%
SIBANYE STILLW
2,310 EUR Tradegate -4,94%
SIBANYE STILLW
2,0800 USD OTCBB 0,00%
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