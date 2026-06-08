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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis renforcent les anticipations de hausse des taux
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 0,65 % à 4.300,77 $ l'once, son plus bas niveau depuis le 23 mars

** Les cours de l'or ont légèrement baissé après que les solides chiffres de l'emploi américain de la semaine dernière ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale, tandis que les frappes entre Israël et l'Iran ont fait grimper les prix du pétrole et attisé les craintes inflationnistes

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO B.N , ont légèrement reculé

** Sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold HMY.N recule de 3,5 %, AngloGold Ashanti AU.N de 3 % et Sibanye Stillwater SBSW.N de 3,2 %

** La société minière canadienne Kinross Gold K.TO ,

KGC.N recule légèrement

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