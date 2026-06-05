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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or baisse suite à la publication d'un rapport sur l'emploi américain plus que favorable
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= recule de 2,8 % à 4 347,14 $ l'once, soit une baisse d'environ 3,8 % depuis le début de la semaine

** Les cours de l'or baissent après la publication d'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu, qui renforce les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux à un niveau élevé plus longtemps, dans un contexte de craintes inflationnistes liées au Moyen-Orient

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 5,8 % et 4,9 %

** Actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en baisse de 5,8 %, AngloGold Ashanti AU.N en recul de 7,3 % et Harmony Gold

HMY.N en baisse de 8 %

** Sociétés minières canadiennes: Kinross Gold K.TO en baisse d'environ 6 % et Agnico Eagle Mines AEM.TO en recul de 5,3 %

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229,350 CAD TSX -6,67%
ANGLOGOLD ASH
85,100 USD NYSE -7,71%
BARRICK MINING
55,620 CAD TSX -6,44%
GOLD FIELDS
31,700 EUR Tradegate -4,23%
GOLD FIELDS SP ADR
37,020 USD NYSE -5,38%
HARMONY GOLD MIN
13,500 EUR Tradegate -9,40%
HARMONY GOLD SP ADR
15,805 USD NYSE -8,64%
KINROSS GOLD
36,820 CAD TSX -7,37%
NEWMONT
101,610 USD NYSE -6,22%
Or
4 325,36 USD Six - Forex 1 -3,35%
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