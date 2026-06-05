Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or baisse suite à la publication d'un rapport sur l'emploi américain plus que favorable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= recule de 2,8 % à 4 347,14 $ l'once, soit une baisse d'environ 3,8 % depuis le début de la semaine

** Les cours de l'or baissent après la publication d'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu, qui renforce les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux à un niveau élevé plus longtemps, dans un contexte de craintes inflationnistes liées au Moyen-Orient

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , reculent respectivement de 5,8 % et 4,9 %

** Actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N en baisse de 5,8 %, AngloGold Ashanti AU.N en recul de 7,3 % et Harmony Gold

HMY.N en baisse de 8 %

** Sociétés minières canadiennes: Kinross Gold K.TO en baisse d'environ 6 % et Agnico Eagle Mines AEM.TO en recul de 5,3 %