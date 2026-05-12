Les actions des sociétés aurifères reculent alors que l'or s'éloigne de son plus haut niveau en trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, les cours de l'or s'éloignent de leur plus haut niveau en trois semaines

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** L' XAU= de l'or au comptant a baissé de 0,8 % à 4 698,48 $ l'once , après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis le 21 avril

** Les cours de l'or reculent alors que les espoirs d'un accord entre les États-Unis et l'Iran soutiennent le dollar et le pétrole, assombrissant les perspectives de taux américains à l'approche de données clés sur l'inflation

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont reculé respectivement de 0,9 % et 1,9 %

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 1,3 % à 3,7 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 1,5 % et Kinross Gold KGC.N de 1,4 %