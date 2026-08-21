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Les actions des sociétés aurifères progressent grâce à la baisse du dollar et à un soutien technique
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 12:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a progressé de 1,6 % à 4 591,01 dollars l'once, après avoir atteint 4 601,29 dollars plus tôt dans la séance — son plus haut niveau depuis le 15 mai

** La hausse des prix est alimentée par la faiblesse du dollar et l’annonce surprise, en milieu de semaine, d’un soutien à la liquidité par le Trésor américain

** “L’or a de nouveau bondi après un recul jeudi, alors que les rendements des bons du Trésor à long terme ont grimpé à la suite d’une interview de Bessent qui n’a pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la spirale de la dette américaine et la viabilité budgétaire”, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , ont progressé respectivement de 2 % et 2,3 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N ont progressé de 4 % à 7 %

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Agnico Eagle Mines AEM.N progresse de 1,2 % et Kinross Gold KGC.N progresse de 2,4 %

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AGNICO EAGLE MIN
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GOLD FIELDS SP ADR
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HARMONY GOLD SP ADR
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