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Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

21 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, suivant la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,4% à 4.066,68 dollars l'once , porté par l'espoir d'une avancée diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, qui pourrait faire baisser les prix de l'énergie et tempérer les anticipations d'une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , progressent respectivement de 2,8% et 3,2%

** Parmi les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines , Gold Fields GFI.N progresse de 2,1%, Harmony Gold HMY.N bondit de 5,3%, AngloGold Ashanti AU.N avance de 3,1% et Sibanye Stillwater SBSW.N s'apprécie de 4,4%

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Agnico Eagle Mines AEM.TO progresse de 2,3% et Kinross Gold K.TO de 2,6%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
196,510 CAD TSX +2,53%
ANGLOGOLD ASH
77,060 USD NYSE +2,88%
BARRICK MINING
50,670 CAD TSX +3,26%
GOLD FIELDS
28,100 EUR Tradegate +1,81%
GOLD FIELDS SP ADR
31,940 USD NYSE +2,16%
HARMONY GOLD MIN
13,100 EUR Tradegate +6,07%
HARMONY GOLD SP ADR
15,140 USD NYSE +5,58%
KINROSS GOLD
32,520 CAD TSX +2,72%
NEWMONT
91,820 USD NYSE +2,91%
Or
4 067,31 USD Six - Forex 1 +1,52%
SIBANYE SP ADR
8,350 USD NYSE +4,38%
SIBANYE STILLW
1,810 EUR Tradegate +3,43%
SIBANYE STILLW
2,0800 USD OTCBB 0,00%
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