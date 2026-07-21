Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement

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21 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, suivant la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,4% à 4.066,68 dollars l'once , porté par l'espoir d'une avancée diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, qui pourrait faire baisser les prix de l'énergie et tempérer les anticipations d'une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , progressent respectivement de 2,8% et 3,2%

** Parmi les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines , Gold Fields GFI.N progresse de 2,1%, Harmony Gold HMY.N bondit de 5,3%, AngloGold Ashanti AU.N avance de 3,1% et Sibanye Stillwater SBSW.N s'apprécie de 4,4%

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Agnico Eagle Mines AEM.TO progresse de 2,3% et Kinross Gold K.TO de 2,6%