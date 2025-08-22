Les actions des prêteurs hypothécaires augmentent alors que la présidente de la Fed signale la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des prêteurs hypothécaires augmentent après que la présidente de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait signalé une possible baisse des taux en septembre

** LoanDepot LDI.N en hausse de 5,4%, Rocket Companies

RKT.N bondit de 8,5%, UWM Holdings Corporation UWMC.N en hausse de 8,6%

** Les prêteurs hypothécaires ont dû faire face à de fortes baisses des volumes de production ces dernières années en raison de la hausse des taux d'intérêt

** Les baisses de taux attireraient davantage d'acheteurs sur le marché, car lorsque les taux augmentent, les prêts deviennent plus coûteux et les hypothèques deviennent plus chères pour les consommateurs

** La Fed a abaissé les taux d'intérêt l'année dernière, mais les a maintenus en 2025 en raison des tensions géopolitiques, des changements dans la politique commerciale et des inquiétudes persistantes concernant l'inflation