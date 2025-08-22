 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 980,00
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des prêteurs hypothécaires augmentent alors que la présidente de la Fed signale la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des prêteurs hypothécaires augmentent après que la présidente de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait signalé une possible baisse des taux en septembre

** LoanDepot LDI.N en hausse de 5,4%, Rocket Companies

RKT.N bondit de 8,5%, UWM Holdings Corporation UWMC.N en hausse de 8,6%

** Les prêteurs hypothécaires ont dû faire face à de fortes baisses des volumes de production ces dernières années en raison de la hausse des taux d'intérêt

** Les baisses de taux attireraient davantage d'acheteurs sur le marché, car lorsque les taux augmentent, les prêts deviennent plus coûteux et les hypothèques deviennent plus chères pour les consommateurs

** La Fed a abaissé les taux d'intérêt l'année dernière, mais les a maintenus en 2025 en raison des tensions géopolitiques, des changements dans la politique commerciale et des inquiétudes persistantes concernant l'inflation

Banques centrales
FED

Valeurs associées

LOANDEPOT RG-A
2,030 USD NYSE +7,69%
ROCKET COS RG-A
19,225 USD NYSE +9,33%
UWM HOLDINGS RG-A
5,765 USD NYSE +7,06%
