Les actions des opérateurs télécoms européens reculent après l'accord conclu par SpaceX concernant le spectre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions des opérateurs de télécommunications européens ont chuté de 3 à 7 % après que SpaceX SPCX.O a annoncé jeudi un accord visant à acquérir un portefeuille national de licences de spectre en bande basse qui permettra à Starlink Mobile de devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis

** L'allemand Deutsche Telekom DTEGn.DE , qui détient une participation de 54 % dans T-Mobile US TMUS.O , recule de 7 % et s'apprête à connaître sa pire journée depuis juin 2023

** « Une répercussion négative pour Telekom alors que la concurrence s'intensifie aux États-Unis », explique un trader local

** L'acquisition de SpaceX pourrait lui permettre à l'avenir de proposer des connexions mobiles directement depuis l'espace vers les smartphones

** «L’acquisition aujourd’hui par SpaceX de fréquences aux États-Unis rend la menace des réseaux hybrides plus crédible, mais la capacité sur les marchés denses et la rentabilité du déploiement restent à prouver », note la Scotiabank

** L'espagnol Telefónica TEF.MC , l'opérateur français Orange SA ORAN.PA et le britannique Vodafone VOD.L sont en baisse d'environ 3 %

** L’indice européen STOXX 600 Télécommunications .SXKP recule de 2,8 %