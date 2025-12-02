 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 118,38
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des minières aurifères chutent en raison d'une prise de bénéfices et de la hausse des rendements des bons du Trésor
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or chutent en début de marché, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,9 % à 4 191,79 $ l'once, pénalisé par la hausse des rendements du Trésor américain et la prise de bénéfices après un plus haut de six semaines lors de la séance précédente

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement de 1,5 % et 1 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N sont tous deux en baisse de 1,2%

** Les sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold

HARJ.J HMY.N en baisse marginale, Gold Fields GFIJ.J

GFI.N baisse de 1,8%, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N baisse de 3,1%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
240,910 CAD TSX -1,18%
AGNICO EAGLE MIN
172,030 USD NYSE -1,29%
BARRICK MINING
59,270 CAD TSX +1,44%
GOLD FIELDS
35,700 EUR Tradegate -4,03%
GOLD FIELDS SP ADR
42,720 USD NYSE -0,26%
HARMONY GOLD MIN
16,500 EUR Tradegate -1,79%
HARMONY GOLD SP ADR
19,340 USD NYSE -1,63%
KINROSS GOLD
39,680 CAD TSX +0,76%
KINROSS GOLD
28,345 USD NYSE +0,71%
NEWMONT
91,870 USD NYSE +1,26%
Or
4 187,78 USD Six - Forex 1 -1,05%
SIBANYE SP ADR
13,135 USD NYSE -1,50%
SIBANYE STILLW
2,760 EUR Tradegate -3,16%
SIBANYE STILLW
3,3100 USD OTCBB -2,65%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Des proches devant des corps de victimes provenant de l'épave d'un bateau submergé après un éboulement, à Pucallpa, au Pérou le 1er décembre 2025 ( AFP / Hugo Alejos )
    Pérou: 12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain dans un port fluvial
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:12 

    La Marine péruvienne recherche lundi soir au moins 30 personnes portées disparues depuis qu'un glissement de terrain a fait couler deux bateaux amarrés dans un port fluvial du centre du pays, tuant 12 passagers dont quatre enfants. L'éboulement est survenu lundi ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti national à la présidence du Honduras, Nasry Asfura, après avoir voté à Tegucigalpa le 30 novembre 2025 ( AFP / Johny MAGALLANES )
    Présidentielle au Honduras: les candidats de droite à quasi-égalité, Trump accusateur
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:03 

    Le président américain Donald Trump a accusé lundi les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle dans ce pays d'Amérique centrale où deux candidats de droite sont à quasi-égalité, l'entrepreneur Nasry Asfura qu'il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank