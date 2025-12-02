Les actions des minières aurifères chutent en raison d'une prise de bénéfices et de la hausse des rendements des bons du Trésor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or chutent en début de marché, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,9 % à 4 191,79 $ l'once, pénalisé par la hausse des rendements du Trésor américain et la prise de bénéfices après un plus haut de six semaines lors de la séance précédente

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement de 1,5 % et 1 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N sont tous deux en baisse de 1,2%

** Les sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold

HARJ.J HMY.N en baisse marginale, Gold Fields GFIJ.J

GFI.N baisse de 1,8%, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N baisse de 3,1%