Les actions des mineurs d'or progressent grâce à la baisse du dollar et à l'apaisement des craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 mars - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix du métal jaune GOL/ ** L'or au comptant XAU= augmente de 1,2 % à 5200,29 $ l'once ** Le prix de l'or augmente, soutenu par une pause dans la hausse du dollar et l'atténuation des inquiétudes sur l'inflation, alors que les prix du pétrole se replient et que les attentes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient s'amenuisent

** Le dollar a marqué une pause après sa hausse de la veille, soutenant les prix de l'or car un dollar plus faible rend les lingots d'or plus abordables pour les détenteurs d'autres devises

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont progressé respectivement de 1,3 % et de 2 %

** Les mineurs sud-africains gagnent également, avec Gold Fields GFIJ.J GFI.N en hausse de 1,2%, Harmony Gold HARJ.J

HMY.N en hausse de 1% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N en hausse de 1,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO progressent respectivement de 2,1 et ~2%