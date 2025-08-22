Les actions des médias américains augmentent suite au signal de réduction des taux d'intérêt de la présidente de la Fed, Jerome Powell

22 août - ** Les actions des sociétés de médias américaines augmentent suite à l'indication de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell que la banque centrale pourrait réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre

** Jerome Powell a indiqué que la politique monétaire pourrait devoir être ajustée compte tenu de l'évolution de l'équilibre des risques

** Les baisses de taux de la Fed réduisent les coûts d'emprunt, encourageant les dépenses de consommation et des budgets publicitaires plus élevés, ce qui stimule la demande et les recettes publicitaires des sociétés de médias

** Warner Bros Discovery WBD.O en hausse de 2,8%, Walt Disney DIS.N en hausse de 2,3% et Comcast CMCSA.O en hausse de 2%

** Paramount Skydance PSKY.O en hausse d'environ 2%

** À 10h30 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 1,64%, tandis que le S&P 500 .SPX a gagné 1,41%