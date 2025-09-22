 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 829,21
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des grandes entreprises technologiques restent stables après la répression de Trump sur les frais de visa
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 08:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des entreprises technologiques américaines à grande capitalisation étaient stables dans les échanges à Francfort lundi après que le président américain Donald Trump a introduit de nouveaux frais de visa dans le cadre de sa répression de l'immigration.

L'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, ce qui a incité certaines grandes entreprises technologiques et banques à avertir les employés de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement.

Des entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Amazon

AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Goldman Sachs GS.N ont envoyé à leurs employés des courriels urgents contenant des conseils de voyage.

Les actions du groupe des 7 plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière, qui comprend Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O , Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms

META.O et Tesla TSLA.O , étaient en baisse de 0,2 % et en hausse de 1,1 % à Francfort.

Au cours du premier semestre 2025, Amazon et son unité d'informatique dématérialisée AWS ont obtenu plus de 12 000 visas H-1B, tandis que Microsoft et Meta Platforms ont obtenu plus de 5 000 visas H-1B chacun.

Dans le cadre du système actuel, l'inscription à la loterie pour l'obtention d'un visa requiert une somme modique et, en cas d'approbation, les frais ultérieurs peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
254,7200 USD NASDAQ +1,07%
AMAZON.COM
231,4800 USD NASDAQ +0,11%
APPLE
245,5000 USD NASDAQ +3,20%
GOLDMAN SACHS GR
804,970 USD NYSE +0,07%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
778,3800 USD NASDAQ -0,24%
MICROSOFT
517,9300 USD NASDAQ +1,86%
NVIDIA
176,6700 USD NASDAQ +0,24%
TESLA
426,0700 USD NASDAQ +2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nexans (Crédit: / Nexans)
    Nexans obtient un financement de 250 millions d'euros de la BEI
    information fournie par Zonebourse 22.09.2025 09:32 

    Nexans a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 250 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de soutenir ses programmes de recherche et développement (R&D), ainsi que certains de ses investissements industriels.

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe en légère baisse avec la politique monétaire
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:30 

    Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax à Francfort lâche 0,15%, le ... Lire la suite

  • Le logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, au Rexel Expo, au centre d'exposition de la Porte de Versailles à Paris
    Nexans: Financement de €250 mlns de la BEI pour la RDI et les projets industriels
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:28 

    Nexans a déclaré lundi s'être vu octroyer un financement de 250 millions d'euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue de soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029. Outre la RDI, les projets ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe vue en petite baisse, la politique monétaire scrutée
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:25 

    Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi après la Fed la semaine passée. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le FTSE à Londres, de 0,15% pour le Dax à Francfort ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank