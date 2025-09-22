Les actions des grandes entreprises technologiques restent stables après la répression de Trump sur les frais de visa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des entreprises technologiques américaines à grande capitalisation étaient stables dans les échanges à Francfort lundi après que le président américain Donald Trump a introduit de nouveaux frais de visa dans le cadre de sa répression de l'immigration.

L'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, ce qui a incité certaines grandes entreprises technologiques et banques à avertir les employés de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement.

Des entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Amazon

AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Goldman Sachs GS.N ont envoyé à leurs employés des courriels urgents contenant des conseils de voyage.

Les actions du groupe des 7 plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière, qui comprend Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O , Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms

META.O et Tesla TSLA.O , étaient en baisse de 0,2 % et en hausse de 1,1 % à Francfort.

Au cours du premier semestre 2025, Amazon et son unité d'informatique dématérialisée AWS ont obtenu plus de 12 000 visas H-1B, tandis que Microsoft et Meta Platforms ont obtenu plus de 5 000 visas H-1B chacun.

Dans le cadre du système actuel, l'inscription à la loterie pour l'obtention d'un visa requiert une somme modique et, en cas d'approbation, les frais ultérieurs peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars.