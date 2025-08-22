 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions des grandes entreprises technologiques grimpent après que Jerome Powell a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des grandes entreprises technologiques grimpent après les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole .N

** Powell évoque la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de septembre de la banque centrale, mais ne s'engage pas à réduire les taux

** Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, est en tête des gains parmi les grandes entreprises technologiques, avec une hausse d'environ 2 %; Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont augmenté de 0,8 % et de 1,3 %, respectivement

** Meta Platforms META.O , société mère de Facebook, en hausse de 1,4 %; Apple AAPL.O , fabricant de l'iPhone, en hausse de 1,2 %

** Les baisses de taux réduiraient les coûts d'emprunt pour les entreprises, ce qui aiderait à limiter les augmentations de dépenses liées aux acquisitions, au développement des infrastructures et à la R&D

** A 10:19 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 1,49%, tandis que le S&P 500 .SPX a gagné 1,36%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

ALPHABET-A
203,8900 USD NASDAQ +2,07%
AMAZON.COM
226,5777 USD NASDAQ +2,09%
APPLE
228,2900 USD NASDAQ +1,51%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 633,91 Pts Index Ex +1,89%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
753,4150 USD NASDAQ +1,94%
MICROSOFT
509,7701 USD NASDAQ +1,10%
S&P 500 INDEX
6 470,20 Pts CBOE +1,57%
