Les actions des grandes banques américaines augmentent après la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des grandes banques américaines augmentent après que la Réserve fédérale a réduit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base

** Bank of America BAC.N en hausse de 1,6 %, Wells Fargo

WFC.N et Goldman Sachs GS.N en hausse de 1,4 % chacun

** Citigroup C.N en hausse de 1,2 %, Morgan Stanley MS.N en hausse de 1 % et JPMorgan Chase JPM.N en hausse de 0,9 %

** La baisse des taux d'emprunt peut aider à réduire les coûts de dépôt pour les prêteurs tout en stimulant la croissance des prêts

** Des capitaux moins chers peuvent également stimuler le moral des entreprises, ce qui pourrait entraîner une hausse des embauches dans un marché de l'emploi au point mort. L'augmentation des embauches peut se traduire par une augmentation des dépenses de consommation, ce qui stimule les volumes de transactions dans les banques

** À la dernière clôture, l'indice S&P 500 Banks .SPXBK a progressé de près de 21 % depuis le début de l'année, dépassant le gain de 12,3 % de l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Banques centrales
FED

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
51,280 USD NYSE +1,16%
CITIGROUP
101,525 USD NYSE +0,84%
GOLDMAN SACHS GR
793,425 USD NYSE +1,00%
JPMORGAN CHASE
310,780 USD NYSE +0,48%
MORGAN STANLEY
156,640 USD NYSE +0,51%
S&P 500 INDEX
6 564,51 Pts CBOE -0,64%
WELLS FARGO
82,090 USD NYSE +0,86%
