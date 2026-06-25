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Les actions des fabricants sud-coréens de puces électroniques rebondissent après la publication des résultats encourageants de Micron
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 02:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des fabricants sud-coréens de semi-conducteurs ont rebondi jeudi après que le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O a publié des résultats trimestriels et des prévisions supérieurs aux attentes, renforçant ainsi l’optimisme quant à la pérennité de la demande de puces destinées à l’intelligence artificielle.

Les actions de SK Hynix et de Samsung Electronics ont progressé respectivement de 11,1% et 5,9% en début de séance, suivant la tendance haussière des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs après que les résultats de Micron ont renforcé la confiance dans le secteur des puces mémoire.

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